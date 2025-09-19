Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |INTEL SUBIÓ CASI 23% TRAS EL ANUNCIO DE INVERSIONES MILLONARIAS DE NVIDIA

El “verde esperanza” tiñó a la bolsa de Nueva York

Al día siguiente del recorte de tasas por parte de la Fed, los tres principales índices de Wall Street alcanzaron un nuevo récord

El “verde esperanza” tiñó a la bolsa de Nueva York
19 de Septiembre de 2025 | 02:53
Edición impresa

La Bolsa de Nueva York cerró ayer en verde, tras el primer recorte de tasas de interés realizada por el banco central de Estados Unidos (Fed) este año, con lo que alcanzó nuevos máximos.

Los tres principales índices del mercado estadounidense alcanzaron un nuevo récord. El Dow Jones subió 0,27%, el índice Nasdaq, 0,94%, y el ampliado S&P 500, 0,48%. El miércoles, la Fed acordó reducir las tasas de interés en 25 puntos básicos en un esfuerzo por avivar un mercado laboral debilitado. La Fed señaló que podría reducir las tasas de interés dos veces más en 2025, aunque esas decisiones dependerán de cómo evolucione la economía de Estados Unidos.

El movimiento “fue realmente una validación y confirmación de que los funcionarios de la Fed buscan mover la política hacia un nivel neutral, por lo que la dirección del viaje para las tasas de interés será más baja”, dijo Angelo Kourkafas de la consultora Edward Jones.

Intel subió casi un 23% después de que Nvidia anunciara que invertirá 5.000 millones de dólares en su rival. Nvidia, en tanto, aumentó un 3,5%. El movimiento se produce después de que el mes pasado la administración Trump anunciara que el gobierno tomará una participación del 10% en Intel.

 

