El “verde esperanza” tiñó a la bolsa de Nueva York

ATN: el Senado le dio otro golpe al Gobierno con un contundente rechazo al veto de Milei
Balcones y frentes de riesgo: alertan por la falta de mantenimiento
Con los precios ya ni se hace la diferencia en las ferias francas
Por la reacción: el Lobo visita a Riestra para volver al triunfo
Tolosa bajo fuego: otro robo armado reaviva el miedo vecinal
Milei mete mano en la campaña libertaria y corre a “Lula” Menem
Fuertes pérdidas en acciones y bonos que generan más incertidumbre
Piden que se apliquen multas a los choferes de Uber y Cabify
El dólar sube pero en el comercio no ven margen para el ajuste de listas
VIDEO. “Ya está, por favor”, el dramático pedido de una joven a un delincuente
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Al día siguiente del recorte de tasas por parte de la Fed, los tres principales índices de Wall Street alcanzaron un nuevo récord
La Bolsa de Nueva York cerró ayer en verde, tras el primer recorte de tasas de interés realizada por el banco central de Estados Unidos (Fed) este año, con lo que alcanzó nuevos máximos.
Los tres principales índices del mercado estadounidense alcanzaron un nuevo récord. El Dow Jones subió 0,27%, el índice Nasdaq, 0,94%, y el ampliado S&P 500, 0,48%. El miércoles, la Fed acordó reducir las tasas de interés en 25 puntos básicos en un esfuerzo por avivar un mercado laboral debilitado. La Fed señaló que podría reducir las tasas de interés dos veces más en 2025, aunque esas decisiones dependerán de cómo evolucione la economía de Estados Unidos.
El movimiento “fue realmente una validación y confirmación de que los funcionarios de la Fed buscan mover la política hacia un nivel neutral, por lo que la dirección del viaje para las tasas de interés será más baja”, dijo Angelo Kourkafas de la consultora Edward Jones.
Intel subió casi un 23% después de que Nvidia anunciara que invertirá 5.000 millones de dólares en su rival. Nvidia, en tanto, aumentó un 3,5%. El movimiento se produce después de que el mes pasado la administración Trump anunciara que el gobierno tomará una participación del 10% en Intel.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí