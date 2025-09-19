Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Granos, hacienda y mercados: cotización minuto a minuto

Deportes |Eduardo domínguez se mostró esperanzado en conferencia de prensa

“Creo en mis jugadores y sólo estamos a un gol”

El entrenador se lamentó el inicio del equipo, pero destacó que levantaron a tiempo y que la vuelta será distinta. “Hay entusiasmo”

“Creo en mis jugadores y sólo estamos a un gol”

domínguez destacó la levantada a tiempo del equipo / afp

19 de Septiembre de 2025 | 04:31
Edición impresa

Tras la derrota con Flamengo, el entrenador de Estudiantes, Eduardo Domínguez, habló en conferencia y destacó que la serie quedó abierta por méritos del equipo. Además se lamentó haber sufrido otra vez una ráfaga en contra.

“Si supiera por qué nos hacen goles en los primeros minutos, ya lo hubiese solucionado. Cuando pasó un poco el torbellino que nos generó el rival, el equipo se acomodó bien. Acá sufrís, porque tenés un gran rival enfrente. En algunos momentos, siento que lo pudimos haber hecho mejor. Es una serie larga y tenemos un gran goleador, porque sabemos que generamos chances. En el segundo tiempo nos ordenamos mejor y el partido se equilibró. Tuvimos el control del partido y generamos situaciones. En casa va a ser diferente”.

Además señaló que mejoraron a tiempo y que la vuelta será distinta: “Empezar de esa forma no lo esperábamos y nos sorprendió. Teníamos que tener tranquilidad para generar situaciones. La serie está abierta y lo tenemos que definir con nuestra gente. Estudiantes provocó al rival y en nuestro estadio, vamos a tener más ímpetu. Por cómo terminó el partido, quedamos entusiasmado”.

Y puntualizó en qué mejoraron: “El rival no se toma recreos, yo creo que Estudiantes hizo las cosas bien. Cuando nos acomodamos, los exigimos. A nosotros nos da esa posibilidad de seguir creciendo en nuestra fuerzas, Creo en mis jugadores, en el equipo y solo estamos a un gol”.

Además elogió al rival: “No me sorprendió la presión de Flamengo, si la precisión que tienen en ataque. Tienen muchas individuales y si los dejás recibir, resuelven bien. Son muy rápidos y fue difícil equilibrar esa parte, porque entraron muy precisos. Más allá de algunas facilidades que tuvieron en algunos pasajes, creo que se relajaron un poco. Y nosotros nos acomodamos, crecimos en el partido y empezamos a imponernos. No es fácil jugar los cuartos de final de la Copa Libertadores y creo que ellos buscaron cuidar algo que creían que tenían, pero que no es así porque la serie está abierta”.

 

LE PUEDE INTERESAR

Los números positivos del Pincha con Martínez

LE PUEDE INTERESAR

Carrillo quedó a dos gritos de Verón y Boselli
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Pintaba para goleada, pero Estudiantes creció en el final, perdió sólo 2 a 1 ante Flamengo y tiene mucha fe para la revancha

La Plata y casi toda la provincia de Buenos Aires bajo alerta amarilla por tormentas: hay zonas en "naranja"

Tensión en los mercados | Se disparó el blue, el oficial rozó los $1.500 y se hundieron los bonos

Trágico accidente en La Plata: camión atropelló y mató a una nena de 7 años

"¿Dólar Dodge o Fiat?": estallaron los memes y las críticas porque la divisa tocó los $1.500

El robo policial en una casa de La Plata todavía sigue impune: ¿por qué no hay detenidos?

EL DIA en Brasil | VIDEOS. "Volver a ganar la Libertadores...": los hinchas de Estudiantes a full en el Maracaná

Crisis en Gimnasia: la deuda cambió los planes de los juveniles, que se quedaron sin micros
+ Leidas

Otra prueba dramática para la economía argentina

"En casa va a ser diferente, estamos a un gol": Domínguez, tras la derrota

VIDEO. El gol del final le da ilusión de remontada

Milei mete mano en la campaña libertaria y corre a “Lula” Menem

“La Ley del Garrahan es el sueldo de 66 mil empleados”

Los números de la suerte del viernes 19 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco

Meta presentó sus gafas con inteligencia artificial

“Spagnuolo le dijo a Milei lo que pasaba”
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. El gol del final le da ilusión de remontada

Empezó muy mal y vivió una pesadilla, pero tiene fe en llegar a semifinales

VIDEO. Movilización a Río: nunca van a dejar solo al equipo de sus amores

Por la reacción: el Lobo visita a Riestra para volver al triunfo
Espectáculos
Baby boom 2025: de Úrsula Corberó a Cardi B, las famosas que están en la dulce espera
¿Censura o sin talento?: Kimmel, suspendido tras sus dichos sobre Kirk
Drama político y familiar: así es “Las maldiciones”, la nueva miniserie de Netflix
Volver al primer amor: Madonna regresa a las pistas de baile
Camilota explotó con Franchín por un “chusmerío”
La Ciudad
El dólar sube pero en el comercio no ven margen para el ajuste de listas
Balcones y frentes de riesgo: alertan por la falta de mantenimiento
Detectaron medidores de gas adulterados
Con los precios ya ni se hace la diferencia en las ferias francas
Alivio para distribuidoras eléctricas
Policiales
Tolosa bajo fuego: otro robo armado reaviva el miedo vecinal
VIDEO. “Ya está, por favor”, el dramático pedido de una joven a un delincuente
Procesaron a Morla y a dos hermanas de Diego
Voraz incendio en una cooperativa de Romero
VIDEO. Murió una nena tras ser embestida por un camión
Política y Economía
Otra prueba dramática para la economía argentina
A pura presión: suben el dólar y el riesgo país
ATN: el Senado le dio otro golpe al Gobierno con un contundente rechazo al veto de Milei
Kicillof va por una foto de unidad, con 82 intendentes en Ensenada
Milei mete mano en la campaña libertaria y corre a “Lula” Menem

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla