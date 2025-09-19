“Creo en mis jugadores y sólo estamos a un gol”

Tras la derrota con Flamengo, el entrenador de Estudiantes, Eduardo Domínguez, habló en conferencia y destacó que la serie quedó abierta por méritos del equipo. Además se lamentó haber sufrido otra vez una ráfaga en contra.

“Si supiera por qué nos hacen goles en los primeros minutos, ya lo hubiese solucionado. Cuando pasó un poco el torbellino que nos generó el rival, el equipo se acomodó bien. Acá sufrís, porque tenés un gran rival enfrente. En algunos momentos, siento que lo pudimos haber hecho mejor. Es una serie larga y tenemos un gran goleador, porque sabemos que generamos chances. En el segundo tiempo nos ordenamos mejor y el partido se equilibró. Tuvimos el control del partido y generamos situaciones. En casa va a ser diferente”.

Además señaló que mejoraron a tiempo y que la vuelta será distinta: “Empezar de esa forma no lo esperábamos y nos sorprendió. Teníamos que tener tranquilidad para generar situaciones. La serie está abierta y lo tenemos que definir con nuestra gente. Estudiantes provocó al rival y en nuestro estadio, vamos a tener más ímpetu. Por cómo terminó el partido, quedamos entusiasmado”.

Y puntualizó en qué mejoraron: “El rival no se toma recreos, yo creo que Estudiantes hizo las cosas bien. Cuando nos acomodamos, los exigimos. A nosotros nos da esa posibilidad de seguir creciendo en nuestra fuerzas, Creo en mis jugadores, en el equipo y solo estamos a un gol”.

Además elogió al rival: “No me sorprendió la presión de Flamengo, si la precisión que tienen en ataque. Tienen muchas individuales y si los dejás recibir, resuelven bien. Son muy rápidos y fue difícil equilibrar esa parte, porque entraron muy precisos. Más allá de algunas facilidades que tuvieron en algunos pasajes, creo que se relajaron un poco. Y nosotros nos acomodamos, crecimos en el partido y empezamos a imponernos. No es fácil jugar los cuartos de final de la Copa Libertadores y creo que ellos buscaron cuidar algo que creían que tenían, pero que no es así porque la serie está abierta”.