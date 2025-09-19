Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Tras el reclamo de Flamengo, Conmebol le anuló la roja a Gonzalo Plata y podrá estar en la revancha ante Estudiantes en UNO

Tras el reclamo de Flamengo, Conmebol le anuló la roja a Gonzalo Plata y podrá estar en la revancha ante Estudiantes en UNO
19 de Septiembre de 2025 | 14:57

Escuchar esta nota

 

Conmebol revocó finalmente la expulsión de Gonzalo Plata tras el reclamo de Flamengo y podrá jugar la revancha ante Estudiantes en La Plata.

El fallo entiende que, aunque el contacto fue fuera del área, el ecuatoriano es quien logra tocar primero la pelota.

Este viernes, la Conmebol había difundido la conversación entre los árbitros donde y se generó la controversia de si el juez principal Andrés Rojas sancionó mal la jugada que derivó en la expulsión de Gonzalo Plata para Flamengo, aunque no pudo ser corregida por tratarse de una segunda amarilla, en el triunfo ante Estudiantes por la Copa Libertadores.

El jueves en el Maracaná, Flamengo arrancó 2-0 en diez minutos, pero Estudiantes descontó con Guido Carrillo y se mantuvo en partido, por lo que consiguió una chance de dar vuelta el resultado en La Plata.

La polémica llegó al final del primer tiempo, cuando Rojas le mostró la segunda tarjeta al ecuatoriano Plata. En los audios, un árbitro de cabina preguntó: “¿Qué sacó?”. “Doble amarilla para el 50”, respondieron. “Estoy viendo al revés”, replicaron, al constatar que la falta había sido de Facundo Rodríguez contra el ecuatoriano.

El VAR señaló que no podía intervenir porque la acción no era roja directa ni penal, dado que el contacto fue afuera del área: “Juega el balón el 50. Fuera del área. No tengo cómo entrar”, se escuchó en la comunicación oficial.

Además, la revisión omite un detalle previo de si finalmente Rodríguez había tocado o no la pelota con la mano antes de la falta. Ese error también quedó fuera de la decisión final.

Flamengo cerró el partido con bronca, convencido de que la expulsión condicionó el desarrollo. Estudiantes, pese al inicio adverso, se fue con un 2-1 que le permite llegar con expectativas a la revancha en La Plata.

La controversia expuso otra vez las limitaciones del protocolo VAR en la Copa Libertadores, incapaz de corregir situaciones que pueden alterar el rumbo de una serie decisiva.

 

