EL DIA en Brasil.- Mirta Monti, la hincha de la silla de ruedas en el Maracaná que se hizo viral

Río de Janeiro, Brasil (Enviado especial).- El fútbol argentino volvió a dejar una de esas postales que trascienden el resultado. Esta vez, la protagonista fue Mirta Monti, una hincha de Estudiantes de La Plata que viajó a Río de Janeiro para alentar al Pincha en el mítico Maracaná y terminó convirtiéndose en viral.

Mirta tiene una prótesis en la rodilla y dificultades para caminar, pero eso no le impidió estar junto a su equipo en la Copa Libertadores. Al ingresar al estadio pidió un ascensor, pero en esa zona no había. Fue entonces cuando una mujer se acercó con una silla de ruedas y, con la ayuda de varios hinchas albirrojos, la subieron por los tres niveles hasta la tribuna.

“Cuando llegamos arriba, me empujaron hasta el medio de la ronda que hacían los chicos de la barra. Ahí me rodearon, se pusieron a cantar conmigo y todos se pusieron contentos”, relató a EL DIA, aún emocionada con lo ocurrido.

La escena fue registrada por otros hinchas y rápidamente se viralizó en redes sociales. Mirta no podía creer la repercusión: “Me escribieron pila de personas, todos me vieron en los videos. Fue increíble”.

Acompañada por su nieta y un grupo de amigos, contó que siempre que puede sigue a Estudiantes en cada viaje. “Desde los 60 y pico que vamos a donde sea. Ahora, cuando se da la oportunidad, aprovechamos. Estudiantes es toda la vida”, aseguró.

Sobre el partido, fue clara: “Yo venía convencida de que perdíamos, porque Flamengo gastó 50 millones de dólares en jugadores para ser campeón de todo. Así que el empate ya era una gloria”.

Con entradas ya aseguradas para el próximo compromiso en UNO, Mirta promete seguir estando. Su pasión no entiende de barreras: “Mientras pueda, siempre voy a estar atrás de Estudiantes”.