Con sus últimas fuerzas, el invierno lloró su partida con tormentas

Finalmente, el invierno desató su furia durante la tarde-noche de ayer y se despidió “llorando” con fuertes tormentas en la Ciudad. Si bien el Servicio Meteorológico Nacional (SNM) había anunciado “alerta naranja” desde el comienzo del sábado, las lluvias se hicieron esperar hasta las 20.30. Sin embargo, se prevé un buen arranque de la primavera sin agua a la vista.

La Plata y sus alrededores vivieron un fin de semana con intensa expectativa climática. Mientras el SMN había activado el “alerta amarilla” desde el viernes, durante la mañana del sábado el comunicado giró a “alerta naranja” por la llegada de tormentas fuertes o severas a partir de la noche.

Con ráfagas de viento de 50 a 70 kilómetros, durante 60 minutos (de 21 a 22) se vivió una de las partes más intensas del pronóstico, que incluyeron, en algunos sectores, actividad eléctrica con truenos y relámpagos.

En este marco, la Municipalidad de La Plata mantuvo un seguimiento constante de la situación y, ante el riesgo de anegamientos y otros inconvenientes, las autoridades brindaron una serie de recomendaciones claves, como buscar refugio en un lugar bajo techo, mantenerse alejado de zonas costeras, cortar el suministro eléctrico en caso de riesgo de ingreso de agua, y evitar el contacto con cables de electricidad.

No obstante, el pronóstico anunció que las condiciones inestables continuarán durante las primeras horas de la mañana de hoy, con un cielo mayormente nublado, en lo que es la bienvenida de una primavera que se asoma con un aire típicamente invernal.

En tanto, la jornada iniciará con una temperatura de 10 grados, subiendo paulatinamente a 15 grados para la tarde, lo que permite disfrutar los festejos de la estación de las flores y el amor sin cancelar los planes.