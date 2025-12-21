Hallaron muerto al actor de IT, James Ransone: investigan si se quitó la vida

El mundo de la actuación lamenta la pérdida del actor estadounidense James Ransone, quien fue hallado sin vida a los 46 años en Los Ángeles.

La noticia de su fallecimiento ha generado una profunda tristeza entre sus colegas y seguidores. Su familia confirmó el deceso y solicitó apoyo para organizaciones de salud mental.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles ratificó que el actor fue encontrado el pasado viernes y, tras las pericias correspondientes, se determinó que la causa de muerte fue un suicidio. Ransone residía en California junto a su esposa, Jamie McPhee, y sus dos hijos.

Quién fue James Ransone

James Ransone dejó una marca imborrable en la televisión contemporánea gracias a su talento para interpretar personajes complejos y vulnerables.

En 2003, alcanzó la fama global al dar vida a Ziggy Sobotka en la segunda temporada de “The Wire”. Su papel como el impulsivo y trágico hijo del líder sindical Frank Sobotka es recordado como uno de los puntos más altos de la serie de culto de HBO.

Además de su paso por Baltimore en la ficción, Ransone participó en producciones de gran escala como la saga de terror Sinister e It Capítulo Dos, donde interpretó a la versión adulta de Eddie Kaspbrak.

Ante la dolorosa pérdida, su esposa, Jamie McPhee, decidió canalizar el duelo hacia una causa solidaria. A través de sus redes sociales, inició una campaña de recaudación de fondos destinada a la National Alliance on Mental Illness (NAMI).

El objetivo de esta iniciativa es fomentar la prevención y brindar asistencia a personas que atraviesan enfermedades de salud mental, buscando transformar la tragedia en un mensaje de apoyo para quienes lo necesitan.