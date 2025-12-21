"Mi papá juega en el Lobo": el emotivo anuncio de Gimnasia sobre el regreso de Nacho Fernández

Brutal choque entre una moto y un auto en la Ruta 2: una adolescente fue trasladado de urgencia a La Plata
Mientras se aguardan definiciones sobre la oficialización, “Nacho” Fernández volvió a quedar en el centro de la escena en el mundo Gimnasia, esta vez a partir de un emotivo mensaje difundido por el club en sus redes sociales, que reforzó el vínculo afectivo del volante con la institución que lo vio nacer futbolísticamente.
Este domingo por la tarde, el mens sana publicó un video protagonizado por Olivia, la hija del futbolista, quien aparece vestida con la camiseta albiazul y deja un mensaje que rápidamente generó repercusión entre los hinchas. “Hola a todos, soy Olivia. Mi papá juega en el Lobo”, se la escucha decir en la grabación, antes de cerrar con un fragmento de una de las canciones más populares de la tribuna: “El Basurero provocó hasta terremotos”.
Oli tiene algo para decirnos 🐺💙 pic.twitter.com/eg3qvmB17z— Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (@gimnasiaoficial) December 21, 2025
El posteo fue interpretado como un nuevo gesto de cercanía y pertenencia, en un contexto donde Fernández ya había dejado frases fuertes sobre su deseo de regresar al club. “Me toca volver a mi casa”, había expresado el mediocampista en declaraciones recientes, palabras que despertaron expectativa y alimentaron la ilusión del pueblo tripero.
Si bien todavía no fue oficializada su vuelta, el mensaje difundido por Gimnasia y el protagonismo de su hija en redes reforzaron la expectativa de los hinchas, que esperan la firma del contrato en el Lobo prevista para mañana por la mañana.
