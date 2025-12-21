Carina Zampini, envuelta en una polémica por su reacción con una fanática: “¿Y ahora qué hago?”

La actriz y conductora Carina Zampini protagonizó un episodio que se volvió viral en las redes sociales y generó fuertes críticas entre usuarios tras un cruce con una seguidora, informaron medios de espectáculo.

El incidente ocurrió cuando Zampini, conocida por su trabajo en televisión y programas como La Novela, salía apurada de los estudios donde graba su ciclo. En las imágenes difundidas, se ve a una joven fan acercarse con intención de saludarla, momento en el que por accidente rozó a la actriz y provocó que la bebida que ella llevaba en la mano cayera al piso y se agitara.

La reacción de Zampini sorprendió a quienes estaban alrededor y rápidamente se volvió un tema de debate en redes. “¿Y ahora qué hago? ¿La abro y me empapo?”, se la escucha decir con fastidio mientras la joven intentaba ayudarle extendiéndole la botella.

"Mala onda"



Porque Carina Zampini le hizo pasar un momento muy incómodo a una fan porque, sin querer, le tiró su Coca. pic.twitter.com/ZvCAiyB8qy — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) December 20, 2025

La tensión continuó cuando la conductora cerró el intercambio con un comentario breve que muchos interpretaron como cortante: “Te agradezco, te la dejo”, frase que, aunque terminó con ella llevándose la bebida, no conformó a quienes esperaban un gesto más amable hacia la fan.

El video del cruce se difundió rápidamente en plataformas como X y otras redes sociales, acumulando miles de reproducciones y desencadenando una ola de opiniones divididas entre los internautas. “Es de mala pintarle la cara así a la pobre chica”, “Por una gaseosa… la hizo sentir re mal”, y “¿Tan mala onda vas a ser?” fueron algunos de los mensajes críticos que circularon tras la viralización.