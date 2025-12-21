Sesiona el Concejo local con nueva integración y trata la licencia de Alak
Sesiona el Concejo local con nueva integración y trata la licencia de Alak
Las tres nuevas finales que se le vienen a Estudiantes tras el Trofeo de Campeones
Presupuesto 2026: Milei descartó el veto presidencial y anticipó ajustes en las partidas
VIDEO. "Mi papá juega en el Lobo": el emotivo anuncio de Gimnasia sobre el regreso de Nacho Fernández
Brutal choque entre una moto y un auto en la Ruta 2: una adolescente fue trasladado de urgencia a La Plata
VIDEO.- "Como dijo Zubeldía": la frase de Don Osvaldo que recordó José Sosa en el festejo del Trofeo de Campeones
VIDEO. Carina Zampini, envuelta en una polémica por su reacción con una fanática: “¿Y ahora qué hago?”
Senadores aliados reunidos por Zoom para negociar el Presupuesto 2026: los requisitos que piden las provincias
Misterio por el hallazgo de huesos humanos en una casa de Los Hornos: la principal hipótesis
Cristina Kirchner se recupera tras ser operada de apendicitis: cuando podría recibir el alta médica
VIDEO.- Piedrazos, corridas y destrozos a la salida de un boliche céntrico en La Plata
VIDEO. Tres choques alteraron la madrugada mientras La Plata festejaba a Estudiantes campeón
Un Gobierno generoso en las concesiones, sin garantizarse la devolución a la hora de los votos
Tolosano está de fiesta: venció 2 a 1 a Curuzú Cuatia en la promoción y se queda en Primera
"La cábala": Edwuin Cetré, tras obtener el Trofeo de Campeones, blanqueó su romance con una modelo argentina
Una multitud festejó de madrugada: las fotos y los videos de la celebración del Pincha en Plaza Moreno con los jugadores
Un motociclista pelea por su vida tras un fuerte accidente en la Ruta 36
Las miles declaraciones de guerra en el PJ y la señales de una sociedad en crisis
Hallaron muerto al actor de IT, James Ransone: investigan si se quitó la vida
Conmoción en un barrio de La Plata: investigan la muerte de un hombre en la vía pública
Dante Gebel, el pastor que empezó a "jugar" en la cancha de la política
WOS cerró Noches Capitales 2025 con una noche épica y confirmó a La Plata como protagonista musical
La agenda deportiva del domingo cargada de eventos internacionales: partidos, horarios y TV
La salud de Cristina Kirchner: militantes hicieron una vigilia y acampan en el Sanatorio Otamendi
Pasó un cuarto del siglo XXI, pero en Gonnet y Villa Castells aún dependen del aguatero
Último domingo previo a Navidad: jornada agradable pero con inestabilidad en La Plata
Se consagró campeón de campeones porque, aun cansado, quiso más gloria
La inversión en terreno negativo acelera salida de multinacionales
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La actriz y conductora Carina Zampini protagonizó un episodio que se volvió viral en las redes sociales y generó fuertes críticas entre usuarios tras un cruce con una seguidora, informaron medios de espectáculo.
El incidente ocurrió cuando Zampini, conocida por su trabajo en televisión y programas como La Novela, salía apurada de los estudios donde graba su ciclo. En las imágenes difundidas, se ve a una joven fan acercarse con intención de saludarla, momento en el que por accidente rozó a la actriz y provocó que la bebida que ella llevaba en la mano cayera al piso y se agitara.
La reacción de Zampini sorprendió a quienes estaban alrededor y rápidamente se volvió un tema de debate en redes. “¿Y ahora qué hago? ¿La abro y me empapo?”, se la escucha decir con fastidio mientras la joven intentaba ayudarle extendiéndole la botella.
"Mala onda"— Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) December 20, 2025
Porque Carina Zampini le hizo pasar un momento muy incómodo a una fan porque, sin querer, le tiró su Coca. pic.twitter.com/ZvCAiyB8qy
La tensión continuó cuando la conductora cerró el intercambio con un comentario breve que muchos interpretaron como cortante: “Te agradezco, te la dejo”, frase que, aunque terminó con ella llevándose la bebida, no conformó a quienes esperaban un gesto más amable hacia la fan.
El video del cruce se difundió rápidamente en plataformas como X y otras redes sociales, acumulando miles de reproducciones y desencadenando una ola de opiniones divididas entre los internautas. “Es de mala pintarle la cara así a la pobre chica”, “Por una gaseosa… la hizo sentir re mal”, y “¿Tan mala onda vas a ser?” fueron algunos de los mensajes críticos que circularon tras la viralización.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí