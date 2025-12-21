Senadores aliados reunidos por Zoom para negociar el Presupuesto 2026: los requisitos que piden las provincias

La aprobación del Presupuesto Nacional 2026 se convirtió en uno de los principales desafíos legislativos del año, y el Gobierno acelera las negociaciones con senadores y gobernadores para garantizar el visto bueno en la Cámara alta antes de la fecha límite fijada por la administración nacional. El objetivo del oficialismo es que el proyecto sea sancionado en el Senado el viernes 26 de diciembre, tras el dictamen obtenido en comisión la semana pasada.

En ese marco, este domingo se realizó una reunión virtual entre jefes de bloques que representan a los 44 senadores aliados al oficialismo, con el fin de definir una estrategia conjunta para la próxima sesión y coordinar la posición parlamentaria de cara al voto decisivo en la Cámara alta.

Provincias exigen “gestos concretos” y recursos

Aunque el Ejecutivo confía en sumar voluntades, los gobernadores reclamaron condiciones concretas para respaldar el proyecto en el recinto. En las negociaciones con mandatarios provinciales, varios partidos han planteado la necesidad de mayor previsibilidad en la asignación de recursos y cumplimiento de obligaciones financieras pendientes del Estado nacional con las provincias.

Entre los puntos más sensibles que reclaman los distritos se encuentran la cancelación de deudas por coparticipación y convenios no ejecutados, así como la garantía de fondos que permitan afrontar gastos esenciales, programas sociales y obras públicas. Algunos gobernadores manifestaron que acompañarán el presupuesto solo si se contemplan recursos suficientes para sostener las competencias que hoy recaen en las provincias.

En este sentido, desde la Casa Rosada han mantenido encuentros con mandatarios para revisar partidas y transferencias automáticas, y así construir consensos antes de la sesión definitiva. También se han debatido cuestiones vinculadas a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y otras herramientas fiscales que podrían reforzar los ingresos provinciales, conforme a los reclamos de gobernadores de distintas regiones.

La disputa interna y el calendario legislativo

La negociación surgen en un contexto en el que el oficialismo ya sufrió traspiés en el tratamiento de algunos capítulos del presupuesto en la Cámara de Diputados, lo que obligó a revisar partes del texto e incorporar consideraciones que permitan ampliar apoyos.

Los aliados del Gobierno en el Senado deberán articular posiciones diversas, que van desde bloques afines a La Libertad Avanza hasta fuerzas provinciales que buscarán asegurar que sus territorios no queden desfinanciados. El éxito o fracaso de este acuerdo político no solo impactará en la sanción del Presupuesto 2026, sino que también condicionará la posibilidad de avanzar con otras reformas clave que la gestión actual impulsa en materia laboral y tributaria.