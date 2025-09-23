Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |También está destinada a familiares, cuidadores y público en general. Por primera vez en La Plata

Se viene un encuentro para personas con Alzheimer

La reunión combina intercambio y recreación / IG @alma.alzheimer

23 de Septiembre de 2025 | 02:30
La Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer y alteraciones semejantes de la República Argentina (ALMA) presentará por primera vez en la Ciudad, el Café con ALMA, un espacio creado para personas con demencia, sus familias, cuidadores y toda la comunidad interesada.

La iniciativa nació en agosto de 2013, inspirada en el modelo “Alzheimer Café”, desarrollado en Holanda por los doctores Bière Miesen y Bloom, y replicado luego en distintas ciudades de América Latina como Montevideo, Quito, Puerto Rico y Río de Janeiro.

El encuentro, que se realizará el próximo sábado 4 de octubre, propone un espacio de dos horas de duración, con entrada libre y gratuita. Aunque tiene un formato amigable y relajado, no es un simple encuentro social: se trata de una actividad organizada y estructurada, que combina información, intercambio y recreación. Un equipo de voluntarios moderará la reunión y coordinará la participación de los asistentes.

El objetivo principal es generar un lugar de pertenencia y reconocimiento para las personas con demencia, al tiempo que se brinda acompañamiento a familiares y cuidadores. En la primera parte del encuentro, profesionales de la salud desarrollarán un tema específico y abrirán el diálogo con los presentes. Luego, la actividad dará paso a momentos de distensión: música, sorteos y más.

Además, habrá una breve sesión de musicoterapia a modo de disparador para que cuidadores y familiares puedan compartir experiencias positivas junto a sus seres queridos.

 

