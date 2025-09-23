Lanús visita a Fluminense en busca de la semifinal de la Copa Sudamericana

VIDEO. Con la mente en la Copa: Estudiantes volvió al triunfo
Esta noche desde las 21.30, el Maracaná será el escenario de la revancha entre Fluminense y Lanús por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El árbitro designado es el venezolano Jesús Valenzuela, acompañado en el VAR por Ángel Arteaga y el encuentro podrá verse por ESPN.
Lanús, último equipo argentino en competencia, llega con ventaja tras el 1 a 0 en La Fortaleza gracias al gol agónico de Marcelino Moreno y buscará sostener la diferencia para acceder a la semifinal.
