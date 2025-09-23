Fuerte polémica por promulgación y suspensión de la ley de discapacidad

En un claro desafío al Congreso, el presidente Javier Milei dejó en suspenso la implementación de la ley de emergencia en discapacidad, tras haberla vetado y que el Poder Legislativo, por amplia mayoría, insistiera semanas atrás con su sanción original.

Así lo hizo al promulgar ayer a través de un decreto la norma ratificada por el Parlamento el pasado 4 de septiembre, pero, al mismo tiempo, dejó “suspendida su ejecución hasta tanto el Congreso determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que ella misma prevé“.

El decreto “es nulo de nulidad absoluta e insanable y viola los derechos de las personas con discapacidad”, aseveró a través de la red social X el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Advirtió, además, que “la Constitución argentina es clara y concreta en lo atinente al proceso de formación y sanción de las leyes” y prevé la posibilidad del Poder Legislativo de insistir, con una mayoría especial, en la sanción de una norma a pesar de un veto presidencial.

En tanto, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad -integrado por organizaciones de la sociedad civil—-expresó su “profundo descontento con un gobierno que continúa desoyendo a la sociedad, incluso cuando ésta le marcó límites claros en materia de derechos humanos básicos”. En ese marco, el colectivo de organizaciones instó en que “se revierta esta situación de inmediato” y expresó “preocupación ante la crueldad con la que se gobierna, poniendo en riesgo derechos fundamentales de miles de personas con discapacidad”.

Desde el Congreso, el diputado Germán Martínez, uno de los referentes del bloque opositor peronista, fustigó a Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, porque “pretenden no aplicar la ley diciendo que para eso no hay plata, mientras que, hasta el 31 de octubre, bajan a cero los derechos de exportación, para lo cual sí hay recursos”. Por su parte, el senador nacional Martín Lousteau, presidente de la opositora Unión Cívica Radical, también cuestionó la medida. “El gobierno le vuelve a dar la espalda a las personas con discapacidad”.

La nueva ley, que amplía los beneficios para las personas con discapacidad, aumentaría los costos en un 0,28 % del PBI del país este año, según el Congreso, y en un 0,46 % el próximo año.