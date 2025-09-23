Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles: Celular 5G, TV Led, metegol y más

Política y Economía |El Gobierno le tiró la pelota a la oposición. hablan de medida inconstitucional

Fuerte polémica por promulgación y suspensión de la ley de discapacidad

Fuerte polémica por promulgación y suspensión de la ley de discapacidad
23 de Septiembre de 2025 | 02:26
Edición impresa

En un claro desafío al Congreso, el presidente Javier Milei dejó en suspenso la implementación de la ley de emergencia en discapacidad, tras haberla vetado y que el Poder Legislativo, por amplia mayoría, insistiera semanas atrás con su sanción original.

Así lo hizo al promulgar ayer a través de un decreto la norma ratificada por el Parlamento el pasado 4 de septiembre, pero, al mismo tiempo, dejó “suspendida su ejecución hasta tanto el Congreso determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que ella misma prevé“.

El decreto “es nulo de nulidad absoluta e insanable y viola los derechos de las personas con discapacidad”, aseveró a través de la red social X el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Advirtió, además, que “la Constitución argentina es clara y concreta en lo atinente al proceso de formación y sanción de las leyes” y prevé la posibilidad del Poder Legislativo de insistir, con una mayoría especial, en la sanción de una norma a pesar de un veto presidencial.

En tanto, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad -integrado por organizaciones de la sociedad civil—-expresó su “profundo descontento con un gobierno que continúa desoyendo a la sociedad, incluso cuando ésta le marcó límites claros en materia de derechos humanos básicos”. En ese marco, el colectivo de organizaciones instó en que “se revierta esta situación de inmediato” y expresó “preocupación ante la crueldad con la que se gobierna, poniendo en riesgo derechos fundamentales de miles de personas con discapacidad”.

Desde el Congreso, el diputado Germán Martínez, uno de los referentes del bloque opositor peronista, fustigó a Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, porque “pretenden no aplicar la ley diciendo que para eso no hay plata, mientras que, hasta el 31 de octubre, bajan a cero los derechos de exportación, para lo cual sí hay recursos”. Por su parte, el senador nacional Martín Lousteau, presidente de la opositora Unión Cívica Radical, también cuestionó la medida. “El gobierno le vuelve a dar la espalda a las personas con discapacidad”.

La nueva ley, que amplía los beneficios para las personas con discapacidad, aumentaría los costos en un 0,28 % del PBI del país este año, según el Congreso, y en un 0,46 % el próximo año.

LE PUEDE INTERESAR

Llegó oxígeno para el Gobierno de Milei

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Cotizaciones

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El dólar oficial bajó $85 y cerró a 1.430 pesos: además cayeron el blue, los financieros y el mayorista

“El Cositorto platense”: investigan en La Plata un esquema Ponzi

Mientras espera a Flamengo, Estudiantes, con suplentes, venció a Defensa y Justicia 1 a 0

Gimnasia ya piensa en Rosario Central: "Va a ser una batalla”, dijo Silva Torrejón

Es de La Plata, planeó correr con su mujer, ella falleció pero logró ganar con un amigo: "Nos guió desde el cielo"

Pampita habló del robo a su lujosa casa: “Lo único que se llevaron que me da muchísima tristeza es..."

Kicillof confirmó que la AFA se hará cargo del Estadio Único y que arranca el masterplan de obras: ¿vienen a jugar a La Plata la Selección y Boca?

La historia de Leif Erikson, el vikingo que pisó América 500 años antes que Colón
+ Leidas

VIDEO. Con la mente en la Copa: Estudiantes volvió al triunfo

Uno por uno

El próximo rival Pincha en el torneo, en crisis

Los debutantes estuvieron muy bien

Esperando al “Fla” se dio el gusto triunfal en UNO

Un relato de duelo y resiliencia en la Región

Cayó el riesgo país, el dólar bajó $85 y volaron los bonos y acciones

VIDEO. Con los gremios, Kicillof llamó al peronismo a unirse en octubre
Últimas noticias de Política y Economía

Un “salvavidas” del Norte: fuerte apoyo de EE UU y el FMI

Cayó el riesgo país, el dólar bajó $85 y volaron los bonos y acciones

VIDEO. Con los gremios, Kicillof llamó al peronismo a unirse en octubre

Retenciones cero al campo hasta 5 días después de las elecciones
Deportes
VIDEO. Con la mente en la Copa: Estudiantes volvió al triunfo
Esperando al “Fla” se dio el gusto triunfal en UNO
Alan Lescano: más allá de rumores no hay chances de venta
La habilitación de Plata generó más molestias
Racing y Vélez definen al primer semifinalista
Policiales
Otra vez a los jubilados: dos violentos asaltos sacuden a La Plata
Robo planificado y horas de angustia para Pampita
“Transferime la plata o te quemo”
Sustraen cables y causan destrozos en una escuela
Un “romántico” terminó detenido
Espectáculos
“La casa Guinness”: cuando el legado pesa más que la sangre
“Como nunca, ¡otra vez!”: resistencia corrosiva
Marcha atrás: tras la suspensión, y un largo debate, vuelve Jimmy Kimmel
Maxi López sobre su relación con Wanda: “Es una seda, me enorgullece”
Una lengua celeste y blanca: ¿una señal del regreso de los Stones?
Información General
Donantes de médula ósea: la Plata lidera el ranking nacional
Trump desaconseja a las embarazadas tomar paracetamol
Los números de la suerte del martes 23 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
En Salta nacieron trigemelas, un caso que sucede cada un millón
Recuerdo de una mentira: la historia de Megan Reynolds, entre fraudes, enfermedades fingidas y un falso embarazo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla