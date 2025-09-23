Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles: Celular 5G, TV Led, metegol y más

Política y Economía |Tras la eliminación temporaria de las retenciones y el apoyo de Estados Unidos

Cayó el riesgo país, el dólar bajó $85 y volaron los bonos y acciones

Los mercados se contagiaron de optimismo tras anuncios del Gobierno, pero los analistas lanzan una advertencia

Cayó el riesgo país, el dólar bajó $85 y volaron los bonos y acciones
23 de Septiembre de 2025 | 02:32
Edición impresa

Los bonos en dólares y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street se dispararon ayer hasta un 24%, mientras que el riesgo país se desplomó más de 350 puntos en un día y el dólar oficial cayó $85, para cerrar a $1430, en una jornada en la que todas las cotizaciones se hundieron para alejarse del techo de la banda de flotación. Fue luego de que el Gobierno anunciara eliminara las retenciones para granos y carnes hasta el 31 de octubre, en coincidencia con el fuerte respaldo que la administración Milei recibió del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del secretario de Estados Unidos, Scott Bessent.

Eso hizo que las pantallas financieras argentinas se tiñeran de verde, con acciones que treparon hasta 23,9%, de la mano de Grupo Supervielle, seguido de Grupo Financiero Galicia (+21,1%), BBVA Argentina (+20,3%), y Banco Macro (+20,2%). Pese al fuerte avance de todos los papeles locales, en el mes continúan cayendo hasta 20,4% y en el año la pérdida se intensifica hasta 58,8%.

Por su parte, el S&P Merval escaló hasta 7,5% a 1.811.038,73 puntos, mientras que medido en dólares se disparó 17% a 1.257 puntos, su mayor nivel en casi dos semanas. A la cabeza se ubicaron las acciones de Metrogas (+26,5%), Transener (+20,5%), Transportadora de Gas del Norte (+20,2%), Sociedad Comercial del Plata (+19,9%), Grupo Supervielle (+16,1%) y BBVA (+18,4%). En el otro extremo, Ternium, Aluar y Cresud perdieron 1%, 0,9% y 0,2%, respectivamente.

En sintonía con las acciones, los títulos en moneda dura subieron hasta 23,3% liderados por el Bonar 2038, seguido del Bonar 2035 (+21,4%), el Bonar 2041 (+20,1%), y el Global 2035 (+20%). Ese repunte redundó en una caída del riesgo país: el indicador que mide el J.P.Morgan retrocedió 25,2% hasta los 1.089 puntos básicos, luego de haber tocado los 1.500 la semana pasada.

Alivio en las cotizaciones

Al rebote de las acciones y bonos se sumó la fuerte baja del dólar, al cabo de semanas de turbulencias cambiarias que se aceleraron con la derrota del Gobierno en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre y que obligaron al Banco Central a intervenir con ventas superiores a los mil millones de dólares en solo tres días.

La reacción positiva del mercado se dio, como se dijo, luego del espaldarazo que recibió la Argentina de la administración Trump, a la espera de un inminente rescate financiero de Washington y a horas de que el presidente, Javier Milei, viaje a Estados Unidos para reunirse con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, y mantener una bilateral con su par republicano.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Con los gremios, Kicillof llamó al peronismo a unirse en octubre

LE PUEDE INTERESAR

Retenciones cero al campo hasta 5 días después de las elecciones

“Es un apoyo muy importante e incuestionable. Veremos cómo se materializa, (...) hay que ver la letra chica. El diseño y el alcance, la forma en que se implementa el programa y cómo continúa el acuerdo con el Fondo”, analizó el economista Guillermo Mondino, profesor de la Universidad de Columbia, en Nueva York y agregó que, aunque “faltan muchos detalles, da toda la sensación de que el Gobierno consigue aire en un momento en el que lo necesitaba mucho”.

Pese a este alivio, otros economistas advirtieron que la pregunta del millón es si la Casa Rosada podrá sostener este shock de confianza alcista, algo que, sostuvieron, dependerá de la acumulación de reservas, la implementación efectiva del programa fiscal y la dinámica electoral. En este punto, alertaron que la volatilidad podría persistir hasta las elecciones de octubre.

Sobre todo en el mercado cambiario, que también ayer se contagió de optimismo. El dólar oficial minorista se consiguió a en el Banco Nación a $1430, $85 menos que el viernes y tocó el valor nominal más bajo desde el lunes poselectoral. En tanto que el precio promedio del mercado fue de $1438,29.

Por otro lado, el tipo de cambio oficial mayorista terminó a $1408, lo que significó una caída de $64,95 con respecto a la rueda anterior.

El desplome alcanzó también a los financieros. Luego de que el viernes tocaran los $1555, ayer el MEP finalizó a $1427,51, unos $123,52 menos que el viernes; mientras que el contado con liquidación bajó hasta $1440,87, $126,19 menos que el cierre previo.

Otro que se hundió fue el blue, que se pactó a $1475, cediendo unos $45 en la comparación con el viernes.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

De todo negro a todo brillante pero, con qué condiciones

Cruce entre liberales por la flotación

Cotizaciones
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El dólar oficial bajó $85 y cerró a 1.430 pesos: además cayeron el blue, los financieros y el mayorista

“El Cositorto platense”: investigan en La Plata un esquema Ponzi

Mientras espera a Flamengo, Estudiantes, con suplentes, venció a Defensa y Justicia 1 a 0

Gimnasia ya piensa en Rosario Central: "Va a ser una batalla”, dijo Silva Torrejón

Es de La Plata, planeó correr con su mujer, ella falleció pero logró ganar con un amigo: "Nos guió desde el cielo"

Pampita habló del robo a su lujosa casa: “Lo único que se llevaron que me da muchísima tristeza es..."

Kicillof confirmó que la AFA se hará cargo del Estadio Único y que arranca el masterplan de obras: ¿vienen a jugar a La Plata la Selección y Boca?

La historia de Leif Erikson, el vikingo que pisó América 500 años antes que Colón
+ Leidas

VIDEO. Con la mente en la Copa: Estudiantes volvió al triunfo

Uno por uno

El próximo rival Pincha en el torneo, en crisis

Los debutantes estuvieron muy bien

Un relato de duelo y resiliencia en la Región

Esperando al “Fla” se dio el gusto triunfal en UNO

Cayó el riesgo país, el dólar bajó $85 y volaron los bonos y acciones

VIDEO. Con los gremios, Kicillof llamó al peronismo a unirse en octubre
Últimas noticias de Política y Economía

Un “salvavidas” del Norte: fuerte apoyo de EE UU y el FMI

VIDEO. Con los gremios, Kicillof llamó al peronismo a unirse en octubre

Retenciones cero al campo hasta 5 días después de las elecciones

Gobernadores y oposición: “Una medida electoral”
Deportes
VIDEO. Con la mente en la Copa: Estudiantes volvió al triunfo
Esperando al “Fla” se dio el gusto triunfal en UNO
Alan Lescano: más allá de rumores no hay chances de venta
La habilitación de Plata generó más molestias
Racing y Vélez definen al primer semifinalista
Policiales
Otra vez a los jubilados: dos violentos asaltos sacuden a La Plata
Robo planificado y horas de angustia para Pampita
“Transferime la plata o te quemo”
Sustraen cables y causan destrozos en una escuela
Un “romántico” terminó detenido
Espectáculos
“La casa Guinness”: cuando el legado pesa más que la sangre
“Como nunca, ¡otra vez!”: resistencia corrosiva
Marcha atrás: tras la suspensión, y un largo debate, vuelve Jimmy Kimmel
Maxi López sobre su relación con Wanda: “Es una seda, me enorgullece”
Una lengua celeste y blanca: ¿una señal del regreso de los Stones?
Información General
Donantes de médula ósea: la Plata lidera el ranking nacional
Trump desaconseja a las embarazadas tomar paracetamol
Los números de la suerte del martes 23 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
En Salta nacieron trigemelas, un caso que sucede cada un millón
Recuerdo de una mentira: la historia de Megan Reynolds, entre fraudes, enfermedades fingidas y un falso embarazo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla