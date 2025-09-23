Cayó el riesgo país, el dólar bajó $85 y volaron los bonos y acciones

Los bonos en dólares y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street se dispararon ayer hasta un 24%, mientras que el riesgo país se desplomó más de 350 puntos en un día y el dólar oficial cayó $85, para cerrar a $1430, en una jornada en la que todas las cotizaciones se hundieron para alejarse del techo de la banda de flotación. Fue luego de que el Gobierno anunciara eliminara las retenciones para granos y carnes hasta el 31 de octubre, en coincidencia con el fuerte respaldo que la administración Milei recibió del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del secretario de Estados Unidos, Scott Bessent.

Eso hizo que las pantallas financieras argentinas se tiñeran de verde, con acciones que treparon hasta 23,9%, de la mano de Grupo Supervielle, seguido de Grupo Financiero Galicia (+21,1%), BBVA Argentina (+20,3%), y Banco Macro (+20,2%). Pese al fuerte avance de todos los papeles locales, en el mes continúan cayendo hasta 20,4% y en el año la pérdida se intensifica hasta 58,8%.

Por su parte, el S&P Merval escaló hasta 7,5% a 1.811.038,73 puntos, mientras que medido en dólares se disparó 17% a 1.257 puntos, su mayor nivel en casi dos semanas. A la cabeza se ubicaron las acciones de Metrogas (+26,5%), Transener (+20,5%), Transportadora de Gas del Norte (+20,2%), Sociedad Comercial del Plata (+19,9%), Grupo Supervielle (+16,1%) y BBVA (+18,4%). En el otro extremo, Ternium, Aluar y Cresud perdieron 1%, 0,9% y 0,2%, respectivamente.

En sintonía con las acciones, los títulos en moneda dura subieron hasta 23,3% liderados por el Bonar 2038, seguido del Bonar 2035 (+21,4%), el Bonar 2041 (+20,1%), y el Global 2035 (+20%). Ese repunte redundó en una caída del riesgo país: el indicador que mide el J.P.Morgan retrocedió 25,2% hasta los 1.089 puntos básicos, luego de haber tocado los 1.500 la semana pasada.

Alivio en las cotizaciones

Al rebote de las acciones y bonos se sumó la fuerte baja del dólar, al cabo de semanas de turbulencias cambiarias que se aceleraron con la derrota del Gobierno en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre y que obligaron al Banco Central a intervenir con ventas superiores a los mil millones de dólares en solo tres días.

La reacción positiva del mercado se dio, como se dijo, luego del espaldarazo que recibió la Argentina de la administración Trump, a la espera de un inminente rescate financiero de Washington y a horas de que el presidente, Javier Milei, viaje a Estados Unidos para reunirse con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, y mantener una bilateral con su par republicano.

“Es un apoyo muy importante e incuestionable. Veremos cómo se materializa, (...) hay que ver la letra chica. El diseño y el alcance, la forma en que se implementa el programa y cómo continúa el acuerdo con el Fondo”, analizó el economista Guillermo Mondino, profesor de la Universidad de Columbia, en Nueva York y agregó que, aunque “faltan muchos detalles, da toda la sensación de que el Gobierno consigue aire en un momento en el que lo necesitaba mucho”.

Pese a este alivio, otros economistas advirtieron que la pregunta del millón es si la Casa Rosada podrá sostener este shock de confianza alcista, algo que, sostuvieron, dependerá de la acumulación de reservas, la implementación efectiva del programa fiscal y la dinámica electoral. En este punto, alertaron que la volatilidad podría persistir hasta las elecciones de octubre.

Sobre todo en el mercado cambiario, que también ayer se contagió de optimismo. El dólar oficial minorista se consiguió a en el Banco Nación a $1430, $85 menos que el viernes y tocó el valor nominal más bajo desde el lunes poselectoral. En tanto que el precio promedio del mercado fue de $1438,29.

Por otro lado, el tipo de cambio oficial mayorista terminó a $1408, lo que significó una caída de $64,95 con respecto a la rueda anterior.

El desplome alcanzó también a los financieros. Luego de que el viernes tocaran los $1555, ayer el MEP finalizó a $1427,51, unos $123,52 menos que el viernes; mientras que el contado con liquidación bajó hasta $1440,87, $126,19 menos que el cierre previo.

Otro que se hundió fue el blue, que se pactó a $1475, cediendo unos $45 en la comparación con el viernes.