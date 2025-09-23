Garrahan: anuncian una mejora para trabajadores

VIDEO. Con la mente en la Copa: Estudiantes volvió al triunfo
Cayó el riesgo país, el dólar bajó $85 y volaron los bonos y acciones
Retenciones cero al campo hasta 5 días después de las elecciones
VIDEO. Con los gremios, Kicillof llamó al peronismo a unirse en octubre
Donantes de médula ósea: la Plata lidera el ranking nacional
Otro día de chequeos y suero para Russo por una deshidratación
Fuerte polémica por promulgación y suspensión de la ley de discapacidad
Bibliotecas populares: lugares de saberes y encuentros que alimentan la cultura barrial
Piden la urgente reparación de la línea de teléfono fijo de un consultorio céntrico
Otra vez a los jubilados: dos violentos asaltos sacuden a La Plata
Cómo pasó Milei del apoyo por la economía a un difícil momento de su gobierno
Fentanilo: los familiares exigen transparencia en la comisión investigadora
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En medio del debate por el veto presidencial a la ley que declara la emergencia pediátrica y busca dotar de más recursos al Hospital Garrahan, las autoridades de ese centro médico (que depende en un 80% de la Nación) anunciaron ayer un incremento salarial para su planta de trabajadores. Según aseguraron, la suba será financiado con fondos propios obtenidos a partir del “Plan de Eficiencia” implementado en la institución
Según se informó en un comunicado, el personal asistencial recibirá un complemento mensual de 450 mil pesos, mientras que para el resto se fijó un adicional de 350 mil pesos.
Desde la conducción del centro de salud destacaron que los fondos “siempre debieron haber ido a mejorar los ingresos del personal de salud y a repercutir en una mejor atención de los pacientes”, pero hasta ahora quedaban en manos “de unos pocos que buscaban enriquecerse a costa de la salud de todos”.
Por su parte, el ministro de Salud, Mario Lugones, salió a celebrar la decisión al sostenern que “gracias a una gestión eficiente, el Garrahan hoy está en condiciones de mejorar los ingresos de sus trabajadores”. Y agregó que “la plata para el personal estaba en el Hospital, pero mal distribuida”.
Según aseguró el funcionario, “durante décadas los profesionales de la salud han estado mal remunerados. Hoy empezamos a revertir esa injusticia”.
LE PUEDE INTERESAR
Fuerte polémica por promulgación y suspensión de la ley de discapacidad
LE PUEDE INTERESAR
Llegó oxígeno para el Gobierno de Milei
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí