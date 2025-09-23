Garrahan: anuncian una mejora para trabajadores

En medio del debate por el veto presidencial a la ley que declara la emergencia pediátrica y busca dotar de más recursos al Hospital Garrahan, las autoridades de ese centro médico (que depende en un 80% de la Nación) anunciaron ayer un incremento salarial para su planta de trabajadores. Según aseguraron, la suba será financiado con fondos propios obtenidos a partir del “Plan de Eficiencia” implementado en la institución

Según se informó en un comunicado, el personal asistencial recibirá un complemento mensual de 450 mil pesos, mientras que para el resto se fijó un adicional de 350 mil pesos.

Desde la conducción del centro de salud destacaron que los fondos “siempre debieron haber ido a mejorar los ingresos del personal de salud y a repercutir en una mejor atención de los pacientes”, pero hasta ahora quedaban en manos “de unos pocos que buscaban enriquecerse a costa de la salud de todos”.

Por su parte, el ministro de Salud, Mario Lugones, salió a celebrar la decisión al sostenern que “gracias a una gestión eficiente, el Garrahan hoy está en condiciones de mejorar los ingresos de sus trabajadores”. Y agregó que “la plata para el personal estaba en el Hospital, pero mal distribuida”.

Según aseguró el funcionario, “durante décadas los profesionales de la salud han estado mal remunerados. Hoy empezamos a revertir esa injusticia”.