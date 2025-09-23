Los debutantes estuvieron muy bien

Llegó la hora para que otros dos jugadores debuten con la camiseta de Estudiantes. Después de mucho tiempo otra vez dos chicos de las divisiones menores saltaron al campo de juego para tener sus primeros minutos. Y los dos lo hicieron desde el inicio del partido.

Hasta hace pocas semanas los dos eran parte del plantel de Reserva y jugaban en el Country de City Bell para pocos hinchas. Anoche les tocó el desafío de jugar con casi 30 mil personas en el estadio, debido a la necesidad de Estudiantes de preservar jugadores para el choque de pasado mañana por la Copa Libertadores.

Uno de ellos fue el lateral derecho Matías Magdaleno jugador categoría 2007. Muy joven, con apenas 18 años tuvo que jugar en un puesto que tuvo casi siempre a Eric Meza como referente pero que la lesión le permitió a Román Gómez desembarcar allí.

No uvo problemas en la marca y en derterminados momentos del segundo tiempo hasta se animó ap pasar al ataque, mostrando mucha confianza. Terminó redondeando un buen partido pese a no poder desequilibrar con un centro.

Del mismo modo Máximo Desábato, el hijo del Chavo, que como primer marcador central se le bancó en los duelos y mostró oficio. Despejó casi todas las pelotas y fueron pocas las que perdió.