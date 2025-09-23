Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |El gobernador y el intendente alak

Inauguran edificio en una escuela de Olmos

Inauguran edificio en una escuela de Olmos

kicillof y alak, ayer, al inaugurar el edificio de la escuela Nº119/mlp

23 de Septiembre de 2025 | 02:28
El intendente, Julio Alak,y el gobernador, Axel Kicillof, inauguraron ayer el nuevo edificio de la Escuela Primaria N°119 de Lisandro Olmos, la que, según indicaron desde la Comuna, se trataba de una obra paralizada durante la anterior gestión municipal. Además, presentaron el Programa Salud Escolar Bonaerense destinado a estudiantes de escuelas primarias (PSEB).

La obra consistió en la construcción de cuatro aulas, sanitarios y la cocina, incluyendo también la reparación de filtraciones en las plantas baja y alta y las escaleras.

Además, se anunció el desarrollo de jornadas sanitarias integrales para estudiantes de escuelas primarias, que comprenden consultas médicas, odontológicas y vacunación, entre otras, y su implementación incluye una línea de financiamiento específica a través del Programa SUMAR+ para municipios, equipamiento de Primer Nivel de Atención y capacitación para los equipos itinerantes que concurren a escuelas.

“Este es un acto de reafirmación de la educación pública, gratuita y de calidad, un valor histórico que está en el corazón de los argentinos y que muchas veces se pone en riesgo por dirigentes que desconocen nuestra historia y cultura”, sostuvo Alak durante el acto, al tiempo que Kicillof manifestó: “En la provincia valoramos que, en cada municipio que recorremos, los docentes y la comunidad escolar nos piden siempre más escuelas y más inversión para fortalecer la educación”.

 

Últimas noticias de Política y Economía

