Aprovechó la ausencia de una familia, pero quedó filmado

Un vecino de 22 entre 80 y 81 denunció que autores ignorados ingresaron a su vivienda momentos en el que su esposa había salido con sus hijos. Según dijo, al regresar notaron que la puerta y la ventana trasera estaban abiertas.

Del domicilio sustrajeron un televisor de 42 pulgadas, un celular y dos anillos de oro con grabaciones personalizadas. El denunciante, al revisar cámaras de seguridad instaladas en la zona, identificó a un hombre vestido con ropa deportiva y zapatillas negras, que podría estar vinculado al hurto.

Tras constatar los faltantes, se presentó en la comisaría para formalizar la denuncia. El hombre indicó que aportará las grabaciones de las cámaras para colaborar con la investigación. Por el momento, no se reportaron testigos presenciales ni se tienen indicios sobre la identidad del responsable. La causa quedó en manos de las autoridades locales, quienes analizan las imágenes de seguridad.