El Mundo |OTRO ESCÁNDALO EN LA REALEZA BRITÁNICA

La duquesa de York en la mira por el caso Epstein

Ongs rompen lazos con Sarah Ferguson, exesposa del príncipe Andrés, por un mail en que llama “amigo fiel” al abusador sexual

Sarah Ferguson patrocinaba varias entidades benéficas, que tras publicarse el polémico mail con Epstein, prefirieron apartarse de ella / AP

23 de Septiembre de 2025 | 02:32
Varias organizaciones benéficas rompieron lazos ayer con Sarah Ferguson, la exesposa del príncipe Andrés, después de que periódicos británicos publicaran un correo electrónico escrito supuestamente por ella al fallecido delincuente sexual convicto y financista Jeffrey Epstein, describiéndolo como un “amigo fiel”.

Julia’s House, un hospicio para niños, afirmó que la correspondencia reportada hacía inapropiado que Ferguson, también conocida como la Duquesa de York, continuara siendo una patrocinadora. Un portavoz de Ferguson dijo que ella envió un correo electrónico siguiendo el consejo de sus abogados después de que Epstein amenazara con demandarla por asociarlo con abuso sexual en una entrevista con los medios, informó la Asociación de Prensa Británica.

“Tras la información compartida este fin de semana sobre la correspondencia de la Duquesa de York con Jeffrey Epstein, Julia’s House ha tomado la decisión de que sería inapropiado que ella continúe como patrocinadora de la organización benéfica”, indicó la organización. “Hemos informado a la Duquesa de York de esta decisión y le agradecemos su apoyo en el pasado”.

Una entidad benéfica de alergias alimentarias, The Natasha Allergy Research Foundation, y Prevent Breast Cancer, también estuvieron entre las organizaciones que cortaron lazos a la luz de las recientes revelaciones. La Teenage Cancer Trust, que tuvo una asociación con Ferguson durante 35 años, también la retiró como patrocinadora.

El mail se refería a una entrevista de 2011 con el periódico Evening Standard en la que ella se disculpó por aceptar 15.000 libras de Epstein.

“Aborrezco la pedofilia y cualquier abuso sexual de niños y sé que esto fue un error gigantesco de juicio de mi parte. Estoy tan arrepentida que no puedo expresarlo”, expresó Ferguson en la entrevista. “Siempre que pueda, devolveré el dinero y no tendré nada que ver con Jeffrey Epstein nunca más”.

Pero al mes siguiente, Ferguson envió un correo electrónico a Epstein en el que “se disculpaba humildemente” por vincularlo con el abuso sexual, diciendo “siempre has sido un amigo firme, generoso y supremo para mí y mi familia”, informó el periódico The Sun durante el fin de semana.

La historia surge menos de un mes después de que el propio Andrés fuera criticado por mantenerse en contacto con Epstein durante cinco años más de lo que se había afirmado anteriormente. Una correspondencia de mails filtrada entre Epstein y el ex primer ministro israelí Ehud Barak indicó que el príncipe había estado en contacto con Epstein hasta 2015, informó el Times de Londres. Andrés le dijo a la BBC en 2019 que cesó todo contacto con Epstein en diciembre de 2010, después de que el fallecido financista se declarara culpable de delitos sexuales en Florida.

Andrés y su exesposa han enfrentado una serie de escándalos en medio de preocupaciones de que el príncipe intentó beneficiarse de su estatus real. Se vio obligado a renunciar a todas sus funciones reales y roles benéficos después de la entrevista de 2019 con la BBC en la que fue criticado por intentar minimizar sus conexiones con Epstein y no mostrar simpatía por sus víctimas.

El año pasado, se supo que una presunta espía china había desarrollado vínculos cercanos con Andrés, lo que generó preocupaciones sobre los esfuerzos por ejercer una influencia indebida sobre otros miembros de la familia real.

 

