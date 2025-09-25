Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡Este JUEVES sale la tarjeta! Con el CARTONAZO podes ganarte un auto 0km o 20 millones de pesos

Política y Economía |POR EL TRIPLE FEMICIDIO

“El narco está en todos lados, con todo tipo de violencia”

25 de Septiembre de 2025 | 04:03
Edición impresa

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, advirtió ayer que “el narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones y ejerce además todas las formas de la violencia machista”, en referencia al tripe crimen en Florencio Varela de Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez.

Kicillof sostuvo desde sus redes sociales “todo indica que fue un acto de venganza de un grupo narco internacional con base operativa en la Ciudad de Buenos Aires”.

“Seguiremos informando a medida que avance la Justicia. Ante un hecho de esta naturaleza tenemos que ser serios y responsables para que se comprenda que el narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones, y ejerce además todas las formas de la violencia machista. Tenemos que involucrarnos todos en la lucha para erradicar al narcotráfico. De lo contrario se fortalece y se vuelve impune”, añadió.

El ministro de Seguridad, Javier Alonso, confirmó en conferencia de prensa que los crímenes fueron “una trampa organizada por una banda narco” con base en el barrio 1-11-14.

El funcionario mencionó que actualmente hay cuatro detenidos, todos ligados a la banda narcocriminal acusados del delito de homicidio agravado y dijo que “hay más personas involucradas”.

