Mercados, bolsas, granos y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

Política y Economía |Reunión bilateral entre ambos mandatarios en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York

Trump, sin rodeos: “Milei tiene mi respaldo total”

El republicano le dedicó elogios al libertario y se mostró hasta a favor de su reelección; Ratificó la ayuda para Argentina, pero aclaró: “No creo que necesiten un rescate”

Trump, sin rodeos: “Milei tiene mi respaldo total”

Sonrisas y elogios recíprocos en la reunión entre Trump y Milei en la sede neoyorquina de las Naciones Unidas / Presidencia

24 de Septiembre de 2025 | 04:33
Edición impresa

El presidente, Javier Milei, recibió ayer un fuerte y esperado respaldo de su par estadounidense, Donald Trump, con quien mantuvo una reunión bilateral de 20 minutos en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. Poco después de dar un duro discurso ante la Asamblea General de la ONU -donde hoy hablará el libertario- y antes del encuentro, el republicano difundió un mensaje en su red social Truth destacando que “el muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord” y, dirigiéndose a nuestro país, reforzó: “Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR (sic.), y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!”.

Trump se adelantó así dos años a las elecciones presidenciales de Argentina y envió su apoyo a Milei para una eventual reelección, tal como enfatizó un título de la cadena de noticias CNN.

El espaldarazo del mandatario norteamericano llega en el momento en el que Milei y su gobierno más lo necesitan, después de la sufrida derrota electoral de La Libertad Avanza en las legislativas bonaerenses, los sucesivos traspiés en el Congreso y tras las turbulencias cambiarias y financieras que empezaron a amainar el lunes, cuando el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anticipó un posible rescate financiero llevar algo de “oxígeno” a la Casa Rosada a poco más de un mes para los comicios nacionales del 26 de octubre.

En la reunión cara a cara con Milei, Trump aseguró que “Scott (Bessent) está trabajando con su gobierno para que puedan obtener un buen préstamo y todas las cosas que se necesitan para que Argentina vuelva a ser grande”.

El titular de la Casa Rosada fue recibido por el jefe de la Casa Blanca como parte de la serie de cumbres que el republicano tenía previstas con otras personalidades, como el secretario general de la ONU, con António Guterres; el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

“Tengo muchas reuniones programadas -se excusó al inicio Trump- pero yo quería reunirme con el presidente de Argentina; ambos queríamos reunirnos, somos amigos. Ha hecho un trabajo fantástico y yo estoy haciendo algo que no hago a menudo, le doy mi apoyo total a él. Les estamos dando un apoyo total”, se lo escucha decir en un breve recorte que se difundió oficialmente.

Compromiso de más fondos por casi 8 mil millones de dólares

Otro respiro: bajan los dólares y el riesgo país; suben bonos y acciones

Además, insitió con lo escrito en su red social: “Se acerca una elección en Argentina y estoy seguro de que le irá bien. Lo respaldamos al 100%; él, como nosotros, heredó un desastre y lo que ha hecho para solucionarlo es bueno. Así que para mí es un honor respaldar al actual y futuro presidente de Argentina”, soltó, para luego tenderle la mano a un Milei que, sentado a su lado, ríe exultante y agradece el gesto.

Luego, el estadounidense ratificó que ayudará a Argentina, pero aclaró: “Yo no creo que necesiten un rescate, [Milei] ha hecho un trabajo fantástico”. Y se volvió a pronunciar sobre el proceso electoral argentino cuando dijo: “Creo que va a tener un gran éxito y para completar el gran trabajo que está haciendo necesita el próximo mandato”.

Mensaje en redes

Lo que Trump le expresó personalmente a Milei fue prácticamente lo mismo que antes había escrito en su red Truth, donde advirtió que el libertario “heredó un desastre total con una inflación horrible causada por el anterior presidente de izquierda radical”, en un mensaje en el que aprovechó para disparar contra su antecesor, Joe Biden.

“Pero [Milei] ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto. Hemos tenido una estupenda relación con Argentina, que se ha convertido en un fuerte aliado, gracias al presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que ambos países [Estados Unidos y Argentina] puedan continuar en sus increíbles caminos de éxito”, agregó el nortamericano en el texto con cuya copia impresa, cual trofeo, posó Milei junto a Trump.

La “emoción” de Caputo

Por su parte, el libertario replicó en su cuenta de X el mensaje de Trump, al que le agradeció “por su gran amistad y este gesto extraordinario”.

De la reunión con el republicano participaron también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Gerardo Werthein y el ministro de Economía, Luis Caputo, quien se mostró exultante en redes: “No se imaginan lo emocionante que fue la reunión...!! (sic.)”, exclamó. Mientras que abusó del adjetivo “impresionante” en otro mensaje: ”Impresionante reunión! Impresionante apoyo a la gestión de nuestro Presidente ! Argentina será próspera!” se entusiasmó, a la par que volvió a agradecerle a Trump y a los secretarios del Tesoro y de Estado, Scott Bessent y Marco Rubio, respectivamente.

“Es un muy buen amigo, luchador y ganador”, dijo el republicano sobre el libertario

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Críticas opositoras tras la cumbre de Nueva York

Mensaje en la ONU, premio y a la espera del FMI
Trump, sin rodeos: "Milei tiene mi respaldo total"
