Otro respiro: bajan los dólares y el riesgo país; suben bonos y acciones

Los mercados tuvieron su día de gloria. Al menos para el Gobierno. El riesgo país profundizó su caída y quedó cerca de perforar los 1.000 puntos básicos, ante otro importante rebote de los bonos en dólares, tras la reunión entre el presidente de EE UU, Donald Trump, y su par argentino Javier Milei en Nueva York, a la espera de conocer los detalles sobre del auxilio financiero del Tesoro estadounidense a nuestro país.

Mientras tanto, bajó fuerte la cotización de todos los dólares y las acciones también tuvieron su repunte.

El dólar mayorista descendió por segundo día sin necesidad de intervención oficial en el mercado. El tipo de cambio oficial alcanzó los $1.369, con un descenso de 39 pesos o un 2,8 por ciento. Siguió con la tendencia bajista que se inició el lunes y anotó una baja de $130 en dos jornadas. Luego de varias ruedas al alza y con fuerte presión en el mercado cambiario, el lunes, el Gobierno logró descomprimir el frente cambiario.

El dólar mayorista quedó a unos $20 por encima del mínimo intradiario de $1.348, lo que representa una caída del 2,8% respecto al cierre previo y un nivel 8% inferior al valor de la banda.

Desde la cuenta de X Target, analistas del mercado señalaron que, el dólar mayorista aceleró la baja y en algún punto de la jornada de ayer operó unos $15 por debajo del nivel previo a las elecciones en Provincia. La caída se produjo sin que aún haya ingresado un volumen significativo de liquidaciones del agro. “El monto operado hasta ahora es de U$S262 millones”, acotaron en la cuenta. El volumen operado alcanzó los U$S516 millones.

En su totalidad, el mercado cambiario mostró fuertes retrocesos en todas sus cotizaciones: el CCL cerró en $1.418 con una baja de 1,3%, mientras que el dólar MEP descendió 1,2% hasta $1.410,90. Por su parte, el oficial terminó en $1.385 tras ceder 3,3% y el blue sufrió la mayor caída, con un desplome de 4,5% hasta los $1.410.

El dólar blue se hundió casi $70 a $1.390 para la compra y a $1.410 para la venta, según los operadores de la city. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubicó en el 3%.

La caída del precio del blue en las últimas dos ruedas se dio tras la eliminación de las retenciones al agro, así como también a las carnes bovinas y avícolas.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.800,5. El dólar cripto cotizó a $1.427,72, según Bitso.

Tras la reunión entre los presidentes Trump y Milei, los bonos en dólares registraron subas de más del 6% y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, de hasta 2%.

En efecto, las subas de los títulos soberanos fueron encabezadas por el Bonar 2029 (+6,8%), seguido del Bonar 2030 (+6,3%), y el Global 2029 (+6,1%).

Así el mercado extiende el optimismo frente a la posibilidad de que la Argentina acceda a una asistencia financiera directa del Tesoro estadounidense. De hecho, el ministro Luis Caputo anunció que el Banco Mundial enviará U$S4.000 millones como parte del programa de apoyo acordado en abril (ver Pág. 5).

Al cierre, las compañías nacionales que lideraron las subas en la bolsa de Nueva York fueron: Edenor (2,6%); BBVA (2,4%); Central Puerto y Ternium, ambas con 2%. Mientras que los bonos anotaron alzas de más de 6%.

La atención está puesta en que la negociación con el Tesoro de Estados Unidos, que analiza alternativas de financiamiento directo, entre ellas el Exchange Stabilization Fund (ESF) para dar un préstamo a la Argentina y apuntalar las reservas del Banco Central (BCRA).

En la bolsa porteña, en tanto, el S&P Merval avanzó 0,2% a 1.815.381,74 puntos, mientras que medido en dólares ganó 2% y rozó el umbral de los 1.300 puntos.

Las acciones líderes anotaron subas de hasta 12,2% de la mano de Metrogas, seguido por BYMA (+8%) y Transener (+6,9%). En el otro extremo, cayeron Loma Negra (-4,4%), Supervielle (-3,6%) y Cresud (-2,9%).

Luego de perforar la barrera durante la mañana y operar a 954, el riesgo país volvió a estar por encima de los 1.000 puntos. El indicador que mide la confianza de los inversores se ubicó en 1.023 unidades. De esta manera bajó 60 puntos básicos con respecto al cierre previo.

De esta forma, el mercado reaccionó al anuncio del Gobierno de la quita de retenciones a la carne, soja y otros cultivos. También al respaldo del gobierno de Donald Trump a Milei y la posibilidad de un programa de asistencia económica directa del Tesoro estadounidense.