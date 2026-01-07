Por una violenta entradera a un jubilado en La Plata cayó un joven de 19 años

Extrema tensión en el Atlántico: Estados Unidos persigue a un petrolero escoltado por un submarino ruso
Extrema tensión en el Atlántico: Estados Unidos persigue a un petrolero escoltado por un submarino ruso

Un joven de 19 años fue aprehendido en las últimas horas acusado de haber participado en una violenta entradera ocurrida en noviembre pasado en una vivienda del centro de La Plata, donde un jubilado de 81 años fue atado y asaltado por una banda integrada por al menos cuatro personas.
El hecho se produjo el 12 de noviembre, al mediodía, cuando los delincuentes irrumpieron de manera ilegítima en una casa ubicada en calle 37 entre 9 y 10. Allí redujeron a la víctima, a quien maniataron mientras exigían la entrega de dólares y revisaban distintas dependencias del inmueble. La situación fue advertida por la hija del hombre, lo que provocó la huida de los asaltantes en un Fiat Uno blanco, llevándose una billetera con documentación personal del damnificado.
A partir de ese episodio se inició una investigación que incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, tanto en La Plata como en distintas localidades del Conurbano bonaerense. Ese trabajo permitió identificar el vehículo utilizado en el robo y seguir su recorrido hasta la zona de Dock Sud, en el partido de Avellaneda.
Con las pruebas reunidas, se estableció que el conductor habitual del automóvil era un joven 19 años, y se logró certificar su domicilio en el barrio Villa Inflamable. En ese contexto, se ordenó un allanamiento que se concretó este lunes con apoyo de personal policial y grupos especiales.
Durante el procedimiento, en una vivienda de la calle Manuel Ocanto, se secuestró un importante arsenal y diversos elementos de interés para la causa. Entre ellos, una pistola calibre .40 con pedido activo por una causa de hurto, municiones, una réplica de arma, handys, guantes, prendas de vestir compatibles con las utilizadas en el hecho, herramientas comúnmente empleadas para forzar accesos y una cartera con bijouterie.
El sospechoso no se encontraba inicialmente en la vivienda, pero fue interceptado minutos después cuando arribó al lugar a bordo del Fiat Uno blanco investigado. Allí se concretó su aprehensión y el secuestro del vehículo, además de un teléfono celular y otros elementos clave.
El joven quedó detenido acusado de robo agravado bajo la modalidad entradera, mientras que en actuaciones paralelas también enfrenta cargos por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil condicional. Se prevé que sea indagado en las próximas horas por la Justicia.
El caso continúa en investigación para identificar y detener al resto de los integrantes de la banda que participó del violento asalto.
