Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo ahora se juega por $4.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Policiales

Por una violenta entradera a un jubilado en La Plata cayó un joven de 19 años

Por una violenta entradera a un jubilado en La Plata cayó un joven de 19 años
7 de Enero de 2026 | 09:40

Escuchar esta nota

Un joven de 19 años fue aprehendido en las últimas horas acusado de haber participado en una violenta entradera ocurrida en noviembre pasado en una vivienda del centro de La Plata, donde un jubilado de 81 años fue atado y asaltado por una banda integrada por al menos cuatro personas.

El hecho se produjo el 12 de noviembre, al mediodía, cuando los delincuentes irrumpieron de manera ilegítima en una casa ubicada en calle 37 entre 9 y 10. Allí redujeron a la víctima, a quien maniataron mientras exigían la entrega de dólares y revisaban distintas dependencias del inmueble. La situación fue advertida por la hija del hombre, lo que provocó la huida de los asaltantes en un Fiat Uno blanco, llevándose una billetera con documentación personal del damnificado.

A partir de ese episodio se inició una investigación que incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, tanto en La Plata como en distintas localidades del Conurbano bonaerense. Ese trabajo permitió identificar el vehículo utilizado en el robo y seguir su recorrido hasta la zona de Dock Sud, en el partido de Avellaneda.

Con las pruebas reunidas, se estableció que el conductor habitual del automóvil era un joven 19 años, y se logró certificar su domicilio en el barrio Villa Inflamable. En ese contexto, se ordenó un allanamiento que se concretó este lunes con apoyo de personal policial y grupos especiales.

Durante el procedimiento, en una vivienda de la calle Manuel Ocanto, se secuestró un importante arsenal y diversos elementos de interés para la causa. Entre ellos, una pistola calibre .40 con pedido activo por una causa de hurto, municiones, una réplica de arma, handys, guantes, prendas de vestir compatibles con las utilizadas en el hecho, herramientas comúnmente empleadas para forzar accesos y una cartera con bijouterie.

El sospechoso no se encontraba inicialmente en la vivienda, pero fue interceptado minutos después cuando arribó al lugar a bordo del Fiat Uno blanco investigado. Allí se concretó su aprehensión y el secuestro del vehículo, además de un teléfono celular y otros elementos clave.

LE PUEDE INTERESAR

Intento de robo frustrado en La Plata: motochorros atacaron a un joven en la zona de 1 y 76

LE PUEDE INTERESAR

Lluvia de denuncias en La Plata: escala una presunta estafa con proyectos inmobiliarios

El joven quedó detenido acusado de robo agravado bajo la modalidad entradera, mientras que en actuaciones paralelas también enfrenta cargos por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil condicional. Se prevé que sea indagado en las próximas horas por la Justicia.

El caso continúa en investigación para identificar y detener al resto de los integrantes de la banda que participó del violento asalto.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cambió el pronóstico y llega una tormenta a La Plata: a qué hora se espera lo peor de las lluvias y ráfagas

Lluvia de denuncias en La Plata: escala una presunta estafa con proyectos inmobiliarios

El campeón Estudiantes pone primera en City Bell: ¿con qué jugadores cuenta Eduardo Domínguez?

Gimnasia apuesta todo al nueve: va a fondo por Cóccaro, la prioridad en el mercado

Muerte y destrucción en Venezuela: lo que dejó el ataque de EE UU

Luciano Castro, ¿infiel?: la verdad sobre el affaire que le rompió el corazón a Siciliani

Acueducto Norte: la obra que dará agua a Gonnet y Villa Castells, sigue en rehabilitación

Qué se sabe del asalto que sufrió Wiñazki, que negoció con los ladrones
+ Leidas

Cambió el pronóstico y llega una tormenta a La Plata: a qué hora se espera lo peor de las lluvias y ráfagas

Lluvia de denuncias en La Plata: escala una presunta estafa con proyectos inmobiliarios

¿Privatizan 5 hospitales bonaerenses? Cuáles son y cómo es el modelo que busca implementar Milei

Muerte y destrucción en Venezuela: lo que dejó el ataque de EE UU

El campeón Estudiantes pone primera en City Bell: ¿con qué jugadores cuenta Eduardo Domínguez?

¿Cómo sigue el futuro de Cristian Medina?

Gimnasia apuesta todo al nueve: va a fondo por Cóccaro, la prioridad en el mercado

Un intendente se desmarca y sale a apoyar la intervención en Venezuela
Últimas noticias de Policiales

Intento de robo frustrado en La Plata: motochorros atacaron a un joven en la zona de 1 y 76

Lluvia de denuncias en La Plata: escala una presunta estafa con proyectos inmobiliarios

Qué se sabe del asalto que sufrió Wiñazki, que negoció con los ladrones

El horror en La Loma: mintió ante la Justicia y piden agravar su pena
Información General
Supergripe H3N2: un virus que no viajó y está acá
Hantavirus: murió un adolescente en la Provincia
Retiran leches para bebés de Nestlé por contaminación
Alerta de la ANMAT: retiran lotes de leche Nestlé para bebés por posible contaminación
Alerta hantavirus: murió un chico de 14 años en el interior bonaerense
La Ciudad
En La Plata disminuyeron los casamientos en 2025 y Berisso fue la excepción a la regla del "sí, quiero"
Cine gratuito y al aire libre en los barrios de La Plata: qué películas proyectan esta semana
VIDEO. ¡Atención! Ya cortaron el tránsito en diagonal 80 entre 1 y 115: el mapa de desvíos
Anses paga haberes y asignaciones: el calendario de enero 2026
Cambió el pronóstico y llega una tormenta a La Plata: a qué hora se espera lo peor de las lluvias y ráfagas
Espectáculos
Emotiva despedida a Brigitte Bardot: revelan las causas de su muerte
Pity Álvarez: ordenan una nueva junta médica para determinar si está en condiciones de afrontar el juicio por el homicidio de Cristian Díaz
El rating manda: cuánto midieron los programas debuts de Jimena Monteverde y Benjamín Vicuña
Todo picante en MasterChef Celebrity: Yanina Latorre chocó con La Joaqui, los detalles 
Llamativo detalle: la foto de Martín Migueles con Wanda Nara que generó toda clase de cargadas
Deportes
El platense Tomás Etcheverry cayó ante Musetti y se despidió del ATP de Hong Kong
Con el escudo nuevo en camiseta, Estudiantes comenzó la pretemporada 2026
Se viene la Copa Miguel Ángel Russo: ¿dónde se jugará y entre quiénes?
El campeón Estudiantes pone primera en City Bell: ¿con qué jugadores cuenta Eduardo Domínguez?
Estudiantes vs Ituzaingó: el debut en Copa Argentina será en cancha de Banfield

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla