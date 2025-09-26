Este viernes 26 de septiembre de 2025 se celebra el Día del Empleado de Comercio. Una fecha que se remite a 1934, cuando se dictaminó la ley N° 11.729, que dispuso las relaciones de trabajo del sector.

Si bien hoy debería ser feriado, lo cierto es que este año se trasladó al prñoximo lunes, por lo que gran parte de este sector tendrá una jornada extra de descanso.

Día del Empleado de Comercio: por qué se celebra

La Federación Argentina de Empleados de Comercios logró obtener avances laborales bajo la presidencia de Agustín Pedro Justo. Y fue gracias a la lucha sindical que consiguió mayores derechos como la licencia por enfermedades y accidentes e indemnización por despido, entre otros.

Pero fue el 10 de diciembre de 2009 en que se sancionó la ley N° 26.541 y se estableció este día. Mediante su escrito se afirmaba que “los empleados de comercio no prestarán labores, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales”.

Cuándo es el feriado en 2025 y quiénes trabajan

El sindicato comandado por Armando Cavalieri decidió que el feriado por el Día del Empleado de Comercio 2025 del 26 de septiembre, sea trasladado al lunes 29 para formar un fin de semana largo.

Este día algunos supermercados, tiendas de ropa o calzado, bazares, kioscos, jugueterías, almacenes y shoppings van a permanecer cerrados."Los empleados de comercio no prestarán labores, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales", indica el artículo 2 de la ley.

Quienes trabajan en el rubro pueden gozar del día feriado y tienen derecho a no trabajar ese día. Los dueños que decidan levantar la persiana pueden hacerlo, pero si convocan a empleados para trabajar deben pagar la jornada como un día feriado, o sea doble.

El Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) de los empleados de comercio considera como tales a las personas que realizan tareas de maestranza y servicios, tareas administrativas, personal auxiliar que realice tareas de reparación, auxiliares especializados y personal de ventas.