Con Talerico, Potencia cerró la campaña en Plaza Moreno: "No le vamos a dar segunda oportunidad a los corruptos".



En un acto en Plaza Moreno la alianza Potencia Buenos Aires cerró su campaña en vista a las elecciones del domingo 7 del corriente.

El espacio tiene referente a la candidata a diputada nacional María Eugenia Talerico y los candidatos platenses Jorge Metz (a diputado provincial) y Daniel Loyola (a concejal).

El espacio está conformado por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), presidido por Fernando Mascetti y el partido UNIR liderado por el ex diputado nacional Alberto Asseff.

María Eugenia Talerico habló con EL DIA y manifestó: "La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires, y siempre digo que quedó como perdida a veces cuando uno habla en el conurbano bonaerense, y para mí la ciudad de La Plata es, tiene que volver a ponerse de pie y recuperar ese poder que le da ser la capital de la provincia, así que por eso lo hicimos acá".

Consultada sobre que se juega el domingo en la provincia de Buenos Aires, señaló que "es una elección provincial donde para mí los intendentes, van a hacer un trabajo muy importante que tiene que ver con hacerle saber a la gente que que eligen concejales y que estamos eligiendo legislatura de la provincia de Buenos Aires, porque está un poco nacionalizada la discusión y en realidad lo que está sucediendo es que van a cambiar Concejo Deliberante y va cambiar la composición de la legislatura de la provincia de Buenos Aires.

Por último señaló que "nosotros nacimos de abajo para arriba, entonces, en cada uno de los municipios, nuestros concejales están haciendo sus propuestas y los legisladores provinciales también están haciendo lo mismo. Obviamente, hacen mucho hincapié en todo el infierno fiscal en el que se ha transformado la provincia de Buenos Aires para hacer ese trabajo de la legislatura. Si me preguntás lo que atraviesa a todos nosotros, es que no le vamos a dar segunda oportunidad a los corruptos".