Plazo fijo, en picada: banco por banco, cuánto pagan tras los recortes de tasas

Plazo fijo, en picada: banco por banco, cuánto pagan tras los recortes de tasas
26 de Septiembre de 2025 | 12:50

Escuchar esta nota

En medio del apoyo que anunció Estados Unidos para la Argentina y el ingreso de dólares por la eliminación transitoria de las retenciones al campo, el Banco Central acomodó hacia abajo la tasa y la llevó a 25%, lo que ya empezó a repercutir en las tasas de plazo fijo que pagan los bancos.

En este contexto de fuerte caída en el precio del dólar, los bancos aplicaron una reducción en la tasa de interés, lo que impacta en el rendimiento. La Tasa Nominal Anual (TNA) promedio se ubica en 36%, por debajo del 43% de hace pocos días atrás. Sin embargo, la baja en la cotización del dólar en los últimos días puede atraer a más inversores a realizar un plazo fijo en pesos.

El Banco Central recortó el miércoles otros 10 puntos porcentuales, de 35% a 25%, la tasa que paga por los pases a un día. Hace dos semanas, esa cifra se ubicaba en 45%. Y este movimiento, además, se replicó en las tasas de las cauciones a un día, que se movían por debajo del 24%.

Frente a esto, las tasas reportan un recorte de entre 3 y 6 puntos. Por ejemplo, la tasa de interés del Banco Nación pasó de 44% de fines de agosto a 36% en la actualidad.

Cuánto pagan los principales bancos por un plazo fijo

Estas son las tasas que ofrecen los bancos por un plazo fijo este viernes 26 de septiembre:

ICBC: 43%
Banco Macro: 38,5% para la artera general plazo hasta 35 días y hasta $ 5 millones
Banco Nación: 36%
Banco Galicia: 35,25%.
Banco Santander: 35%
Banco BBVA: 35%
Banco Credicoop: 34%
Banco Provincia: 34%. (es más alto por Cuenta DNI o BIP).
Banco Ciudad: 31%

Calculadora del plazo fijo: cuánto gano si invierto 1 millón

En el caso del rendimiento más alto que es de 43% en este momento, el interés que podría dejar congelar por 30 días un depósito es de 3,58%. Si un cliente deposita $ 1.000.000, recibiría un interés de unos $ 35.900.

Para un rendimiento de 36% TNA, a 30 días el interés alcanzaría el 3%. Por dejar $ 1.000.000, el ahorrista recibiría al mes unos $ 30.0000.

Si la ganancia que promete la entidad bancaria es de 34% de tasa nominal anual, el rendimiento será de 2,83%, es decir, que por un mes de bloqueo un depósito de $ 1.000.000 dejaría unos $ 28.300.

¿Qué es un plazo fijo?

El plazo fijo es una herramienta financiera que ofrecen los bancos para que las personas depositen dinero durante un tiempo establecido a cambio del pago de intereses.

Un dato a evaluar es que el usuario no puede retirar el capital depositado hasta que concluya el plazo fijado, aunque existen opciones más flexibles. Al vencimiento, el ahorrista recibe el capital inicial más los intereses generados.

En República Argentina, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, siendo los más habituales los tradicionales a 30 días y el ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo). Este último adapta su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). 

