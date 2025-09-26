Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General |MEDIDAS ADICIONALES

Spotify limita abusos de la inteligencia artificial

26 de Septiembre de 2025 | 02:34
Spotify presentó ayer medidas adicionales para alentar a los artistas y editores a que sean más transparentes en cuanto a la utilización de la inteligencia artificial (IA) en sus producciones y limitar ciertos abusos.

Acusada ella misma en varias ocasiones de falta de transparencia en materia de IA, la plataforma sueca recomendó a los músicos y productores que se ajusten a un nuevo estándar desarrollado por la organización profesional DDEX, que cuantifica el uso de esta tecnología.

Desde principios de 2025, DDEX permite incluir en la descripción de una canción si fue hecha completamente con IA, o solo parcialmente o si no se utilizó para nada la IA.

Una vez que se integren estos metadatos (información adicional además de los datos básicos), “comenzaremos a mostrarlos en la aplicación”, prometió Sam Duboff, responsable de marketing musical de Spotify.

El sistema funciona voluntariamente y Spotify no exige a quienes suben contenido en la plataforma que indiquen el papel de la IA en su producción.

“Al principio, las personas tenían una visión binaria: es IA o no lo es”, explicó durante una presentación Charlie Hellman, directivo de Spotify.

“Pero en realidad”, continuó, “vemos que se utiliza de muchas maneras diferentes, en todas las etapas del proceso”.

Spotify no quiere “castigar a los artistas que usan la IA de manera auténtica y responsable”, dijo Hellman.

Según Duboff, “más de 15 sellos y distribuidores” ya se han comprometido con la plataforma a cumplir con la nomenclatura DDEX.

POLÉMICA

Deezer es, hasta ahora, la única plataforma de audio importante que señala sistemáticamente los títulos que son generados completamente mediante inteligencia artificial.

En junio, la repentina popularidad de The Velvet Sundown, un grupo musical generado por IA, puso el tema de relieve. Una de sus canciones más famosas superó los tres millones de reproducciones en Spotify.

En ese momento, Spotify negó cualquier intención de permitir que prosperen las canciones producidas con IA para no tener que pagar derechos de autor.

En cuanto a las canciones identificadas por Spotify como completamente creadas por IA generativa, “su audiencia es mínima”, dijo Sam Duboff. “Realmente es un pequeño porcentaje de reproducciones”.

 

