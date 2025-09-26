El complejo de la Unidad Nº 61 de Melchor Romero, donde quedaron alojados los cuatro detenidos por el triple crimen de las jóvenes oriundas de La Matanza, fue refaccionado en los últimos años y cuenta con una capacidad para alojar a 576 internos.

Todos los reclusos están repartidos en doce pabellones, y cada módulo puede albergar a 48 personas; además, el predio -ubicado en la avenida 520 y 181- está asegurado con un triple alambrado perimetral y cuenta con once puestos de vigilancia.

Asimismo, hay dos edificios escuela-taller, donde los internos pueden realizar actividades educativas y laborales, un campo de deportes y un Salón de Usos Múltiples (SUM) destinado a visitas. El complejo tiene también dos conserjerías, tres porterías de control de acceso y un anexo para población femenina.

Allí quedaron alojados los imputados por el asesinato de las adolescentes, identificados como Miguel Ángel Villanueva Silva (25 años); María Celeste González Guerrero (28); Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18).

Por lo tanto, los acusados comenzarán a cumplir su detención preventiva en un penal de máxima seguridad a la espera de los avances de la investigación judicial.

Cabe resaltar que durante la jornada de ayer y hoy se llevó a cabo el velatorio de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos fueron hallados el pasado miércoles enterrados en una vivienda de Florencia Varela, en el sur del conurbano, con signos de haber sido torturados y parcialmente mutilados.