Campodónico propuso eliminar impuestos para que “el Oeste sea el motor de crecimiento de La Plata"

Con Messi, la Selección empata 0 a 0 ante Venezuela en el Monumental por las Eliminatorias
Con Messi, la Selección empata 0 a 0 ante Venezuela en el Monumental por las Eliminatorias
Ian Moche, el platense de 12 años con autismo, habló del ataque de Milei: “Lo abrazaría”
Derrota del Gobierno: uno por uno, cómo votaron los senadores el rechazo al veto en Discapacidad
Sorpresiva falta de GNC en La Plata: que pasó y cuánto demoraría la normalización
VIDEO.- Un joven motociclista perdió la vida tras un brutal choque con un taxi en la Región
En Plaza Malvinas, Alak cerró la campaña de Fuerza Patria en La Plata
El fallecimiento de Mariano Twerski: de Cristina Pérez a Nelson Castro, así despidieron al periodista de La Redonda
Independiente, eliminado de la Copa Sudamericana: el durísimo fallo de la Conmebol
La Junta Electoral bonaerense falló a favor de la participación de fiscales partidarios
“Maestro, se te mueve la rueda”: la escena de película que le armaron a un automovilista en La Plata para robarle
Euge Quevedo, Q' Lokura y más: quiénes musicalizaron la despedida de Messi y la Selección
“Cobarde” y “cara de piedra”: Cristina Kirchner le dio con un caño a Javier Milei
VIDEO. Una profesora se jubiló y decenas de alumnos la despidieron con emoción en una escuela de la zona oeste de La Plata
Durísima sanción a Marcos Rojo en Racing: cuándo podrá volver a jugar
Kicillof pidió derrotar a Milei para que tenga que "recalcular y echar atrás algunas medidas"
Wanda Nara y Mauro Icardi no se sueltan: el insólito gesto de ambos al despedir a Giorgio Armani
Murió Giorgio Armani: homenaje único a Maradona, de su final en Gimnasia a ser la huella del Nápoli
Filtran quién es el chico "random" con el que Gime Accardi le habría metido los cuernos a Nico Vázquez
Crece la presión de Estados Unidos sobre Maduro: “Es un fugitivo de la justicia”
Ante la “amenaza” de Estados Unidos: ¿cuántos “rounds” le podría aguantar Venezuela?
“Retrato de una dama”: imputaron a la pareja que tenía el cuadro robado por los nazis
Dolor en el periodismo deportivo: murió Mariano Twerski, el "hombre AFA" en La Plata
Los domingos, el diario EL DIA prefiere romper con la monotonía
Randazzo y Schiaretti con Domenichini en el cierre en La Matanza
La Justicia falló a favor de Luciana Salazar: qué pasará con Martín Redrado
El fuerte posteo de Mauro Icardi: "Mis hijas ven un infierno de mentiras"
Desastre agropecuario por los campos inundados en Provincia de Buenos Aires: declaran la emergencia tras las lluvias
Cosquin Rock 2026: desde Abel Pintos a Franz Ferdinand, la polémica grilla que causó revuelo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El candidato a diputado por el Partido Libertario La Plata, José Campodónico, propuso “terminar con el estado ineficaz que asfixia al que invierte” y propuso eliminar los impuestos y tasas de la zona oeste para que sea “el motor de crecimiento de la ciudad”.
Campodónico -detalló- recorrió el cordón productivo y las localidades de Abasto, Lisandro Olmos y Melchor Romero, donde destacó "la necesidad urgente de que el Estado potencie la inversión privada, generando un entorno favorable que incentive a los empresarios a crecer y generar trabajo".
"Necesitamos un Estado que esté al servicio de quienes producen, que elimine las trabas burocráticas y que ofrezca un acompañamiento real, no que ponga trabas y ahogue con impuestos a quienes dan trabajo", afirmó el candidato del Partido Libertario.
En su recorrida, Campodónico se comprometió a trabajar desde la legislatura para generar medidas concretas, como habilitaciones ágiles y exenciones impositivas para todos aquellos que deseen invertir en La Plata y la provincia de Buenos Aires.
"Sabemos lo asfixiante que son los impuestos para las industrias y los comercios. No solo son tasas altísimas, sino que, a cambio, no recibimos contraprestaciones adecuadas por parte del Estado. Todo está lleno de trabas y burocracia", añadió.
Una de sus promesas más ambiciosas es la eliminación de los impuestos en la zona Oeste de la ciudad. Campodónico subrayó que "La Plata tiene todo el potencial para crecer, producir y generar empleo, pero hoy la zona oeste está abandonada. Vamos a transformarla en un polo de desarrollo".
LE PUEDE INTERESAR
Roque Pérez: Sciaini destinó más de $10 millones a escuelas locales
"Es tiempo de terminar con la casta que ha gobernado por años sin escuchar a quienes realmente generan trabajo", enfatizó el candidato, convencido de que apoyando a los inversores, se podrá crear un verdadero círculo de crecimiento económico.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí