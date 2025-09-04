Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Súper Cartonazo pone en juego un auto 0 km y más premios: hoy, la tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía

Campodónico propuso eliminar impuestos para que “el Oeste sea el motor de crecimiento de La Plata"

Campodónico propuso eliminar impuestos para que "el Oeste sea el motor de crecimiento de La Plata"
4 de Septiembre de 2025

El candidato a diputado por el Partido Libertario La Plata, José Campodónico, propuso “terminar con el estado ineficaz que asfixia al que invierte” y propuso eliminar los impuestos y tasas de la zona oeste para que sea “el motor de crecimiento de la ciudad”. 

Campodónico -detalló- recorrió el cordón productivo y las localidades de Abasto, Lisandro Olmos y Melchor Romero, donde destacó "la necesidad urgente de que el Estado potencie la inversión privada, generando un entorno favorable que incentive a los empresarios a crecer y generar trabajo".

"Necesitamos un Estado que esté al servicio de quienes producen, que elimine las trabas burocráticas y que ofrezca un acompañamiento real, no que ponga trabas y ahogue con impuestos a quienes dan trabajo", afirmó el candidato del Partido Libertario. 

En su recorrida, Campodónico se comprometió a trabajar desde la legislatura para generar medidas concretas, como habilitaciones ágiles y exenciones impositivas para todos aquellos que deseen invertir en La Plata y la provincia de Buenos Aires. 

"Sabemos lo asfixiante que son los impuestos para las industrias y los comercios. No solo son tasas altísimas, sino que, a cambio, no recibimos contraprestaciones adecuadas por parte del Estado. Todo está lleno de trabas y burocracia", añadió.

Una de sus promesas más ambiciosas es la eliminación de los impuestos en la zona Oeste de la ciudad. Campodónico subrayó que "La Plata tiene todo el potencial para crecer, producir y generar empleo, pero hoy la zona oeste está abandonada. Vamos a transformarla en un polo de desarrollo".

"Es tiempo de terminar con la casta que ha gobernado por años sin escuchar a quienes realmente generan trabajo", enfatizó el candidato, convencido de que apoyando a los inversores, se podrá crear un verdadero círculo de crecimiento económico.

 

 

 

