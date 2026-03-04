Alak habló en el Concejo con eje en las obras y un llamado a la unidad

“Orden como condición de progreso”, lanzó ayer como premisa de gestión el intendente, Julio Alak, en el recinto del Concejo Deliberante local, donde encabezó la inauguración del 83 período legislativo, repasando sus primeros dos años de gestión, anticipando proyectos para el futuro y llamando a la unidad de todos los sectores políticos.

Ante funcionarios y legisladores municipales y provinciales del oficialismo y la oposición, representantes de instituciones intermedias, autoridades de la UNLP y la UTN, dirigentes gremiales y referentes de todos los partidos políticos de la Ciudad, el Intendente inició su discurso dándoles la bienvenida a los 12 concejales que, tras la asunción del 10 de diciembre, inician su mandato. Como un gesto de camaradería y diálogo, comenzó con la bancada libertaria, para luego nombrar a los titulares de los nuevos escaños peronistas.

“Gracias por votar el Código de Ordenamiento Urbano y Territorial”, comenzó. Y elogió la herramienta como clave en la necesidad de la Ciudad de contar con un ordenamiento del suelo que permita planificar el crecimiento de la Ciudad.

“Nos rigen dos principios: el del orden público y el del progreso social, que son los mismos que inspiraron a los fundadores de nuestra patria”, argumentó. Para eso, mencionó tres objetivos. El primero fue la reconstrucción de la administración municipal, detallando la recuperación financiera de la Comuna desde su asunción, así como el ordenamiento de la planta de personal, que se redujo a la mitad, y su recomposición salarial. También habló del Centro de Admnistración Municipal (CAM) y la celeridad en muchos de sus trámites, como por ejemplo, el de las licencias de conducir. “Saludo a todos los empleados por su vocación de trabajo y servicio público”, dijo para quienes lo escuchaban desde las barras del primer piso del recinto.

El segundo objetivo mencionado por Alak es el de “la mejora de la calidad de vida de todos los platenses”. Y en esa línea, mencionó la recuperación del espacio público, tanto referida a la restauración de las plazas del eje fundacional como a las obras viales e hidráulicas del plan “1000 cuadras” en los barrios de la periferia. “Si menciono cada una de las obras que hicimos en cada localidad, me va a llevar media hora”, expresó al adelantar un tramo de un discurso que fue mucho más hablado y comentado que leído. También mencionó los ensanches de las principales avenidas, la conexión de la Autopista con la avenida 520 y la instalación de semáforos inteligentes, entre otras.

Remarcó el inicio de la obra de la plaza España, que comenzará esta semana, y la del parque Saavedra, prevista para abril. Ambas con finalización en octubre y noviembre, tal como adelantó EL DIA. Pero, además confirmó el desarrollo de una serie de proyectos vitales para la Ciudad. “Algunos podrán concretarse en esta gestión, otros comenzarán ahora y deberán ser continuados en la gestión que venga”, aclaró el jefe comunal. Y mencionó las gestiones ante la Nación para la compra de los terrenos linderos a la Estación de Trenes, para el futuro traslado de la Terminal de Ómnibus. “La Terminal no puede seguir donde está”, definió.

También anunció la construcción de una segunda circunvalación para el noreste de la Ciudad, que abarque la 120, desde la avenida 32 hasta la 66. Ante la escucha atenta del intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, Alak aseveró: “Tenemos que pedir ayuda a la Universidad y ver de qué manera, sin afectar el funcionamiento de la escuela Anexa, ensanchar la calle 50, para proteger el Bosque y, al menos en su parte trasera, poder generar un cerramiento en el horario nocturno. Es un pulmón verde que debemos cuidar”, añadió.

En términos de proyectos , Alak contó a los concejales que la idea de su gestión es tramitar la adquisición de terrenos de la zona de Gambier para construir un edificio único inteligente, que permita al Municipio ahorrar el gasto de 70 alquileres. Y pidió a los ediles votar un proyecto para el traslado del estacionamiento que Obras Sanitarias tiene dentro del Parque San Martín, ocupando una hectárea y media que la Comuna busca recuperar.

Finalmente, como tercer objetivo, el jefe comunal se refirió a la rejerarquización de la Ciudad como capital provincial, mencionando la recuperación de sus edificios públicos, agradeció el acompañamiento del gobernador, Axel Kicillof “la colaboración para su puesta en valor, a pesar de nuestro gran competidor, que es la Ciudad de Buenos Aires”, además de mencionar actividades culturales para el beneficio del turismo y la actividad hotelera.

Renovó su compromiso con la “educación pública y gratuita” y expresó su acompañamiento al reclamo de Kicillof ante el gobierno nacional “por una distribución equitativa de los recursos federales, que haga justicia con el tamaño del aporte que realiza el pueblo bonaerense”.

Apelando a la unidad, el Intendente convocó a las fuerzas políticas a “trabajar juntos sin distinciones ideológicas ni partidarias, privilegiando el diálogo, el consenso y el espíritu de unidad que pregonaron los fundadores de esta ciudad”.