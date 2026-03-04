Alak habló en el Concejo con eje en las obras y un llamado a la unidad

Paritarias bonaerenses: ¿Qué oferta ofrecería Provincia a estatales y docentes?
Paritarias bonaerenses: ¿Qué oferta ofrecería Provincia a estatales y docentes?
VIDEO.- Asalto con un joven de rehén en La Plata terminó con una persecución y dos motochorros detenidos
“El peligro es constante”: denuncian riesgo de derrumbe en una escuela de La Plata
El fútbol de paro: cuándo vuelven a jugar Gimnasia y Estudiantes
"Dormimos entre las explosiones": el crudo relato de un platense atrapado en el conflicto de Medio Oriente
Comenzaron las obras del Distribuidor City Bell en la Autopista La Plata
El ex de Piparo en el banquillo: dolo o culpa, la clave de un juicio de alto impacto
Gimnasia comenzó las negociaciones para comprar al 'Chelo' Torres
VIDEO. Fuerte operativo en zonas aledañas al Parque Pereyra por el avistamiento de un puma
Ernestina Pais chocó con su auto y se negó a hacerse el test de alcoholemia
"La chica del láser", la hincha de Estudiantes que apareció infraganti en la tele y se viralizó en redes
El Cartonazo quedó vacante y acumula un pozo de $3.000.000: cuándo sale la tarjeta
VIDEO. La historia detrás del emotivo encuentro de los mellizos Barros Schelotto y la fanática del Pincha
Trump anuncia que cortará "todo el comercio con España" por la negativa de Sánchez a usar sus bases contra Irán
Mercados convulsionados: subió el dólar y el riesgo país, cayeron los ADR argentinos en Wall Street
El Atlético Madrid de Simeone eliminó al Barcelona y se metió en la final de la Copa del Rey
Causa AFA: la Justicia desestimó el pedido del 'Chiqui' Tapia para suspender su indagatoria
Terror en Parque Patricios por un derrumbe que sacudió un barrio
La venganza de Griselda Siciliani: ¿Romance clandestino con Fito Paez?
La mojada de oreja de L-Gante a Wanda Nara: ¡Durmió en la cama de la China Suárez!
Una joven denunció un presunto ataque sexual tras desmayarse
Informe del SMN reveló cómo será el otoño: lluvias, temperaturas y el fenómeno de "El Niño"
“El Tok Policial” pone la lupa en el drama vial en La Plata y la Región
La inseguridad no cree en Dios y ahora golpeó en una iglesia
El básquet está de luto: murió Clarence Metcalfe, estrella y campeón con Gimnasia
¿Llueve en La Plata? El tiempo para este martes y el resto de la semana
Viajaba con su hijo y le estallan el parabrisas de un ladrillazo de regreso a su casa en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Intendente hizo un repaso de gestión y anticipó proyectos para la Ciudad. El Bosque, la nueva Terminal y un edificio en Gambier
Laura Romoli
lromoli@eldia.com
“Orden como condición de progreso”, lanzó ayer como premisa de gestión el intendente, Julio Alak, en el recinto del Concejo Deliberante local, donde encabezó la inauguración del 83 período legislativo, repasando sus primeros dos años de gestión, anticipando proyectos para el futuro y llamando a la unidad de todos los sectores políticos.
Ante funcionarios y legisladores municipales y provinciales del oficialismo y la oposición, representantes de instituciones intermedias, autoridades de la UNLP y la UTN, dirigentes gremiales y referentes de todos los partidos políticos de la Ciudad, el Intendente inició su discurso dándoles la bienvenida a los 12 concejales que, tras la asunción del 10 de diciembre, inician su mandato. Como un gesto de camaradería y diálogo, comenzó con la bancada libertaria, para luego nombrar a los titulares de los nuevos escaños peronistas.
“Gracias por votar el Código de Ordenamiento Urbano y Territorial”, comenzó. Y elogió la herramienta como clave en la necesidad de la Ciudad de contar con un ordenamiento del suelo que permita planificar el crecimiento de la Ciudad.
“Nos rigen dos principios: el del orden público y el del progreso social, que son los mismos que inspiraron a los fundadores de nuestra patria”, argumentó. Para eso, mencionó tres objetivos. El primero fue la reconstrucción de la administración municipal, detallando la recuperación financiera de la Comuna desde su asunción, así como el ordenamiento de la planta de personal, que se redujo a la mitad, y su recomposición salarial. También habló del Centro de Admnistración Municipal (CAM) y la celeridad en muchos de sus trámites, como por ejemplo, el de las licencias de conducir. “Saludo a todos los empleados por su vocación de trabajo y servicio público”, dijo para quienes lo escuchaban desde las barras del primer piso del recinto.
El segundo objetivo mencionado por Alak es el de “la mejora de la calidad de vida de todos los platenses”. Y en esa línea, mencionó la recuperación del espacio público, tanto referida a la restauración de las plazas del eje fundacional como a las obras viales e hidráulicas del plan “1000 cuadras” en los barrios de la periferia. “Si menciono cada una de las obras que hicimos en cada localidad, me va a llevar media hora”, expresó al adelantar un tramo de un discurso que fue mucho más hablado y comentado que leído. También mencionó los ensanches de las principales avenidas, la conexión de la Autopista con la avenida 520 y la instalación de semáforos inteligentes, entre otras.
Remarcó el inicio de la obra de la plaza España, que comenzará esta semana, y la del parque Saavedra, prevista para abril. Ambas con finalización en octubre y noviembre, tal como adelantó EL DIA. Pero, además confirmó el desarrollo de una serie de proyectos vitales para la Ciudad. “Algunos podrán concretarse en esta gestión, otros comenzarán ahora y deberán ser continuados en la gestión que venga”, aclaró el jefe comunal. Y mencionó las gestiones ante la Nación para la compra de los terrenos linderos a la Estación de Trenes, para el futuro traslado de la Terminal de Ómnibus. “La Terminal no puede seguir donde está”, definió.
LE PUEDE INTERESAR
Milei se reuniría con el gendarme argentino liberado, pese a la AFA
LE PUEDE INTERESAR
La Provincia reabre la paritaria con docentes, estatales y médicos
También anunció la construcción de una segunda circunvalación para el noreste de la Ciudad, que abarque la 120, desde la avenida 32 hasta la 66. Ante la escucha atenta del intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, Alak aseveró: “Tenemos que pedir ayuda a la Universidad y ver de qué manera, sin afectar el funcionamiento de la escuela Anexa, ensanchar la calle 50, para proteger el Bosque y, al menos en su parte trasera, poder generar un cerramiento en el horario nocturno. Es un pulmón verde que debemos cuidar”, añadió.
En términos de proyectos , Alak contó a los concejales que la idea de su gestión es tramitar la adquisición de terrenos de la zona de Gambier para construir un edificio único inteligente, que permita al Municipio ahorrar el gasto de 70 alquileres. Y pidió a los ediles votar un proyecto para el traslado del estacionamiento que Obras Sanitarias tiene dentro del Parque San Martín, ocupando una hectárea y media que la Comuna busca recuperar.
Finalmente, como tercer objetivo, el jefe comunal se refirió a la rejerarquización de la Ciudad como capital provincial, mencionando la recuperación de sus edificios públicos, agradeció el acompañamiento del gobernador, Axel Kicillof “la colaboración para su puesta en valor, a pesar de nuestro gran competidor, que es la Ciudad de Buenos Aires”, además de mencionar actividades culturales para el beneficio del turismo y la actividad hotelera.
Renovó su compromiso con la “educación pública y gratuita” y expresó su acompañamiento al reclamo de Kicillof ante el gobierno nacional “por una distribución equitativa de los recursos federales, que haga justicia con el tamaño del aporte que realiza el pueblo bonaerense”.
Apelando a la unidad, el Intendente convocó a las fuerzas políticas a “trabajar juntos sin distinciones ideológicas ni partidarias, privilegiando el diálogo, el consenso y el espíritu de unidad que pregonaron los fundadores de esta ciudad”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí