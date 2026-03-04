Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Ante la suba del crudo

YPF no ve “cimbronazos” en el precio de las naftas

YPF no ve “cimbronazos” en el precio de las naftas
4 de Marzo de 2026 | 01:18
Edición impresa

La guerra en Medio Oriente, provocó que los precios del petróleo subieran fuerte y tocaran máximos en los últimos dos años. En ese contexto, el presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró que “no va a haber cimbronazos” en el valor al consumidor de las naftas y el gasoil que comercializa la petrolera estatal.

Marín explicó que desde YPF tienen una política de precios de promedios móviles que se basa en una fórmula matemática para que los picos y los valles y no se trasladen al consumidor. “No hay que actuar con pánico en estos escenarios“, remarcó.

“En YPF, no vemos el precio del petróleo en el día. Lo que hacemos es tener un promedio, entonces cuando hay precios del petróleo que duran muy poco, no afecta al precio de los combustibles”, aclaró Marín en diálogo a radio La Red. Para el CEO de la petrolera, “es mejor mantener los precios constantes”.

Según Marín, cuando las subas o bajas del barril son rápidas y de corta duración, no impactan en el precio final. “No habrá cimbronazos con los precios de las naftas. Nosotros tomamos decisiones tranquilas frente a estas situaciones”, sostuvo el presidente de YPF.

El platense Marín también explicó el trasfondo técnico del actual salto del petróleo crudo. Este martes, el Brent aumentó otro 8,5% y superó los U$S84 por barril, un máximo para los últimos dos años.

“Lo que está afectando en estos días es el estrecho de Ormuz. Por ese paso se exportan 15 millones de barriles de petróleo. El 15% del consumo mundial pasa por ese estrecho. Es una ruptura a la oferta lo que genera aumento de precios”, explicó.

LE PUEDE INTERESAR

Villarruel, firme: “No van a tener mi renuncia”

LE PUEDE INTERESAR

Desde una escuela, Kicillof cargó contra Milei

El paso marítimo entre Irán y Omán es clave. Por allí circula más del 20% del tráfico petrolero y gasífero del mundo. Gran parte de la producción de crudo de Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Bahréin, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos pasa por ahí.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Kicillof en la Legislatura: palcos, entre “Chiqui boys” y gremialistas que hicieron paro

Viajaba con su hijo y le estallan el parabrisas de un ladrillazo de regreso a su casa en La Plata

VIDEO. Demasiado castigo para Estudiantes, que no mereció perder ante Vélez

Miramón será evaluado por una molestia en un aductor

VIDEO. Atacan con drones la embajada de EE UU en Riad y Trump lanzó una advertencia

¿Llueve en La Plata? El tiempo para este martes y el resto de la semana

¿Otra "viuda negra" en La Plata? Un hombre denunció que lo durmieron en una cita

¿Mojada de oreja?: el contrato de Wanda que enfurecerá a La China
+ Leidas

Los números de la suerte del miércoles 4 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

Autoridades desplegaron un operativo de captura

La Provincia reabre la paritaria con docentes, estatales y médicos

Villarruel, firme: “No van a tener mi renuncia”

La renuncia de Cúneo Libarona en Justicia

Milei se reuniría con el gendarme argentino liberado, pese a la AFA

La Ceamse, otra vez apuntada por no tratar residuos para reciclado

La hora de comprar manuales: la cuenta que va de 20 mil a 100 mil pesos
Últimas noticias de Política y Economía

El dólar escala más: se disparó a $1.435 el oficial

Alak habló en el Concejo con eje en las obras y un llamado a la unidad

Milei se reuniría con el gendarme argentino liberado, pese a la AFA

La Provincia reabre la paritaria con docentes, estatales y médicos
Espectáculos
Ernestina Pais chocó con su auto y se negó a hacerse el test de alcoholemia
La venganza de Griselda Siciliani: ¿Romance clandestino con Fito Paez?
La mojada de oreja de L-Gante a Wanda Nara: ¡Durmió en la cama de la China Suárez!
Se viene el ciclo de shows acústicos en la terraza del Pasaje Dardo Rocha
Sintió un dolor, Milei justo había tuiteado contra él y en sus "últimos minutos de vida" eligió escuchar El Mató: la historia de Jairo Straccia
Deportes
El Atlético Madrid de Simeone eliminó al Barcelona y se metió en la final de la Copa del Rey
Piovi y el análisis tras el paso en falso en UNO: “Nos faltó puntería y estar más firmes”
Gimnasia comenzó las negociaciones para comprar al 'Chelo' Torres
Rodrygo, crack de Brasil, sufrió una dura lesión en Real Madrid y se perderá el Mundial
VIDEO. Torres, pieza clave de Gimnasia, y su análisis sobre el problema que se repite en las últimas fechas
Información General
Hito naval en el Atlántico: a 110 años del corsario fantasma y del carguero que fue hundido
Se cumplen 200 años de la capitalidad de la Ciudad de Buenos Aires
Convocan a presentar ponencias para el Congreso Catastral del Bicentenario imagen
Informe del SMN reveló cómo será el otoño: lluvias, temperaturas y el fenómeno de "El Niño"
Hacer el DNI, el pasaporte y otros trámites saldrá más caro: los nuevos valores y cuándo se activa el aumento
Policiales
El ex de Piparo en el banquillo: dolo o culpa, la clave de un juicio de alto impacto
Kim Gómez: hoy a las 9, el adelanto del veredicto
Terror en Parque Patricios por un derrumbe que sacudió un barrio
Una joven denunció un presunto ataque sexual tras desmayarse
Un obrero murió al caer de un techo en Ensenada

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla