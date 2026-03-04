YPF no ve “cimbronazos” en el precio de las naftas

Paritarias bonaerenses: ¿Qué oferta ofrecería Provincia a estatales y docentes?
Paritarias bonaerenses: ¿Qué oferta ofrecería Provincia a estatales y docentes?
La guerra en Medio Oriente, provocó que los precios del petróleo subieran fuerte y tocaran máximos en los últimos dos años. En ese contexto, el presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró que “no va a haber cimbronazos” en el valor al consumidor de las naftas y el gasoil que comercializa la petrolera estatal.
Marín explicó que desde YPF tienen una política de precios de promedios móviles que se basa en una fórmula matemática para que los picos y los valles y no se trasladen al consumidor. “No hay que actuar con pánico en estos escenarios“, remarcó.
“En YPF, no vemos el precio del petróleo en el día. Lo que hacemos es tener un promedio, entonces cuando hay precios del petróleo que duran muy poco, no afecta al precio de los combustibles”, aclaró Marín en diálogo a radio La Red. Para el CEO de la petrolera, “es mejor mantener los precios constantes”.
Según Marín, cuando las subas o bajas del barril son rápidas y de corta duración, no impactan en el precio final. “No habrá cimbronazos con los precios de las naftas. Nosotros tomamos decisiones tranquilas frente a estas situaciones”, sostuvo el presidente de YPF.
El platense Marín también explicó el trasfondo técnico del actual salto del petróleo crudo. Este martes, el Brent aumentó otro 8,5% y superó los U$S84 por barril, un máximo para los últimos dos años.
“Lo que está afectando en estos días es el estrecho de Ormuz. Por ese paso se exportan 15 millones de barriles de petróleo. El 15% del consumo mundial pasa por ese estrecho. Es una ruptura a la oferta lo que genera aumento de precios”, explicó.
El paso marítimo entre Irán y Omán es clave. Por allí circula más del 20% del tráfico petrolero y gasífero del mundo. Gran parte de la producción de crudo de Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Bahréin, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos pasa por ahí.
