Policiales |TEMBLÓ TODO COMO EN UN TERREMOTO, PERO NO HUBO VÍCTIMAS NI HERIDOS

Terror en Parque Patricios por un derrumbe que sacudió un barrio

Al ceder una losa en una cochera subterránea, unos 65 vehículos quedaron aplastados. Tuvieron que evacuar a 200 personas

Terror en Parque Patricios por un derrumbe que sacudió un barrio

La estructura cedió a aplastó todo. De milagro no hubo víctimas / Web

4 de Marzo de 2026 | 02:19
Edición impresa

Un sector del estacionamiento subterráneo de uno de los edificios del complejo Estación Buenos Aires se derrumbó en la madrugada de ayer, lo que generó un gran cráter, aplastando al menos 65 vehículos, sin que se registraran víctimas ni personas atrapadas, informaron fuentes oficiales y de Bomberos.

El hecho ocurrió en el sector 2 del desarrollo urbanístico, ubicado en el límite entre Parque Patricios y Barracas, en la Ciudad de Buenos Aires, sobre la calle Mafalda 907.

El incidente obligó a evacuar de manera preventiva a unas 200 personas que residían en las distintas torres del complejo, obra que forma parte del plan Procrear II, el mayor programa de viviendas ejecutado por el Estado nacional en los últimos años.

Según las primeras inspecciones, una losa de aproximadamente 50 por 70 metros cedió abruptamente en el subsuelo, lo que provocó el hundimiento parcial del estacionamiento y un amplio boquete en el patio central del complejo.

La Constructora Sudamericana (Cosud), responsable de los sectores 1, 2 y 10 del complejo Estación Buenos Aires, emitió un comunicado en el que aseguró haber activado de inmediato los protocolos de emergencia e iniciado las investigaciones correspondientes para establecer las causas del derrumbe.

La empresa, con actividad desde 1970 y participación en proyectos emblemáticos del país, afirmó estar “a total disposición de las autoridades competentes”, incluyendo Bomberos de la Ciudad y Defensa Civil, y expresó su colaboración en todas las pericias técnicas requeridas.

El complejo Estación Buenos Aires fue impulsado por el Gobierno nacional en el marco del plan Procrear II y licitado durante la gestión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La entrega de las viviendas comenzó en 2021.

El emprendimiento cuenta con 2.476 departamentos, con superficies que van de 32 a 119 metros cuadrados, y alberga a más de 10.000 residentes.

El sector donde ocurrió el colapso fue construido por Cosud junto con otros edificios del mismo complejo, cuya superficie total ejecutada por la firma alcanza los 45.000 metros cuadrados.

Las autoridades trabajan junto a ingenieros para determinar si el colapso se debió a una falla estructural, filtraciones de agua, errores de cálculo, problemas de ejecución o una combinación de factores.

Mientras avanzan las pericias, los vecinos permanecen evacuados y los equipos técnicos evalúan la seguridad de las estructuras restantes antes de autorizar el regreso a sus viviendas.

Una vecina del complejo contó que, al momento del derrumbe, se despertaron por un fuerte ruido, similar a un “estruendo” o una “explosión”.

Describió el jardín colapsado como si hubiera sido sacudido por un “terremoto”.

“Todos nuestros autos quedaron bajo tierra. A esta altura, es lo de menos. Lo más complejo es que no sabemos cuándo vamos a volver a casa, porque en este momento están inspeccionando”, sostuvo la mujer desesperada.

La inscripción para adquirir las unidades comenzó en febrero de 2019.

Con créditos a 30 años, estaban destinadas a familias de clase media y tenían un valor promedio del metro cuadrado de entre 1.300 y 1.400 dólares.

