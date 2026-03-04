Milei refuerza el vínculo con Trump: recibió al embajador de EE.UU.

El presidente Javier Milei recibió ayer en la Quinta de Olivos al embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, en medio del conflicto abierto en Medio Oriente. El cónclave, en el cual participó también el canciller Pablo Quirno, sirvió para reafirmar el vínculo político entre la Casa Rosada y la administración de Donald Trump, en medio de un escenario internacional cada vez más tenso.

El intercambio inició en la residencia presidencial y se extendió durante una hora y media. El contacto se enmarcó en el alineamiento de la gestión libertaria con la administración republicana de Trump.

Trump ocupa el centro de la escena tras la avanzada sobre Irán, que incluyó la muerte del Alí Jamenei, líder supremo del país persa.

El vínculo del gobierno libertario con Lamelas es fluido. De hecho, el diplomático estadounidense estuvo presente en el Congreso el domingo pasado durante la sesión que inauguró formalmente el año legislativo.

Desde su llegada a la Argentina, Lamelas mantuvo encuentros con otros funcionarios nacionales como el ministro del Interior, Diego Santilli; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Paralelamente, Lamelas reveló que está trabajando para concretar la visita de Trump a la Argentina.

En breve, Milei volverá a Estados Unidos -convocado por Trump- para participar en Miami de una cumbre que reunirá a mandatarios latinoamericanos con sintonía política e ideológica con la actual administración norteamericana.

El encuentro multilateral está previsto para el sábado próximo y fueron invitados Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador), Tito Asfura (Honduras) y José Jeri (Perú), entre otros dirigentes de la región. Desde Miami, Milei viajará a Nueva York para participar del Argentina Week.