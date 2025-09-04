Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Otra pérdida irreparable

Los Martínez de Ensenada, atravesados por el dolor

Los Martínez de Ensenada, atravesados por el dolor

Axel Geremías Martínez

4 de Septiembre de 2025 | 04:24
Edición impresa

En la calle 127 entre 34 y 35 de Villa Catella, Ensenada, el dolor abruma. A la reciente muerte de Axel Geremías Martínez (31) a manos de un conductor desaprensivo, que lo embistió con una camioneta y los dejó tirados cuando caminaba junto a dos amigos por Melchor Romero, uno de los cuales también perdió la vida. Pero además padecen por otras pérdidas muy caras a sus sentimientos. Todo en un lapso de casi dos meses. Nada. Carolina Martínez (45), la mayor de cinco hermanos, enfrentó la situación y contó: “Estamos destrozados. El 26 de abril se accidentó mi hermano Nelson de 46 años. Fue en 35 y 125, donde falleció. El 4 de mayo murió mi mamá, que estaba enferma, pero a la que esa noticia la terminó de derribar. Después lo de Geremías, también en un choque o como lo quieren llamar y este viernes mi otra hermana de 27 años”.

Sobre este último caso, se supo que ocurrió el 29 de agosto pasado y que se inició una causa caratulada como “averiguación causales de muerte”, con intervención del fiscal Martín Almirón, de la UFI Nº 8 de La Plata, que busca determinar las circunstancias del deceso.

Respecto de Geremías, se sabe del reclamo por la encarcelación del sospechoso del embiste trágico, aunque por ahora se maneja en las sombras de la impunidad.

Por eso hubo una nueva manifestación pública en esta últimas horas, en reclame de que se activen los operativos para dar con su paradero.

Los Martínez y los allegados a Franco Giampieri, la otra víctima del atropello, entienden que “debe hablar por teléfono con alguien cercano, debe estar escondido en alguna parte y tiene que tener plata para moverse”.

En ese contexto sospechan que debería haber rastros para ubicarlo, aunque el tiempo pasa y las sospechas crecen.

LE PUEDE INTERESAR

Designan nuevo Juez de Faltas Provincial

LE PUEDE INTERESAR

Denunció un manoseo por parte de un médico

Como se sabe, la defensa del acusado planteó una coartada con la declaración de la supuesta persona que lo acompañaba el día del evento trágico y quien sindicó, con nombre y apellido, a otro conductor. Sin embargo, para el fiscal de la causa, Fernando Padovan, nada cambió en cuanto a su convicción de lo ocurrido.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Milei en Moreno: "Se metieron con mi hermana Karina" y "hay empate técnico"

Estudiantes y Gimnasia empataron 0 a 0 en un clásico de Reserva caliente y con los arqueros como figuras

VIDEO.- La Plata homenajeó a 100 empresas platenses y firmaron escrituras del Parque Industrial II

Julieta Ortega y la confesión más caliente: “La mejor noche de sexo de mi vida fue con un experto”

No llegaron al “casamiento”: se acabó el “amor” entre Elisa Carrió y el misterioso hombre de 95 años

Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial

La anomalía magnética del Atlántico Sur: el fenómeno que preocupa a la NASA y tiene a la Argentina en el centro

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local
+ Leidas

Colapinto: golpe de escena tras la mejor carrera del año

El último baile: la Selección de Messi, en acción

Cargos docentes: del enojo por el puntaje a las opciones de ingreso

Insultos, choques, corridas y un notero herido

La reacción de operadores y bancos

Milei defendió a su hermana y habló de un “empate técnico”

“Ir a trabajar y que te maten”: la autopsia reveló el brutal final de Soria, el hombre muerto tras un ataque motochorro

Las chicanas entre Barros Schelotto y algunos hinchas
Últimas noticias de Policiales

“Ir a trabajar y que te maten”: la autopsia reveló el brutal final de Soria, el hombre muerto tras un ataque motochorro

Un ataque a tiros con sello mafioso contra un policía

Defendió a su novia de un delincuente y lo mató

A punta de pistola, someten a una abuela y le roban
Espectáculos
“La quimera del oro”: el filme definitivo de Chaplin cumple un siglo y vuelve al cine
Más estrenos: termina “El Conjuro” y llegan amores modernos y cine nacional con Oreiro
Mister debuta con los Misterios, un grupo formado entre vinos y canciones
“Siempre lo persiguió”: el romance de Bal, en la mira
Desde Venecia, Hendler llamó al cine a “resistir”
La Ciudad
Inflación local: 2,1 % en agosto; alimentos y combustible empujan la suba
Cargos docentes: del enojo por el puntaje a las opciones de ingreso
El teatro local ya sube a escena en Nueva York
Embotellamientos en plazas, aún con los semáforos para evitarlos
Reconocimiento a industrias de la Ciudad
Deportes
El último baile: la Selección de Messi, en acción
“Va a ser un partido especial, emotivo y lindo”
Cómo le fue a la Pulga cuando le tocó enfrentar a la Vinotinto
Para evitar desbordes, un fuerte Operativo
Uruguay, Colombia y Paraguay se quieren asegurar jugar el Mundial
Información General
Barrios populares: el 90% de sus hogares se halla en riesgo eléctrico y ambiental
La pintura robada por los nazis fue entregada a la Justicia: la trama
Los números de la suerte del jueves 4 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
La anomalía magnética del Atlántico Sur: el fenómeno que preocupa a la NASA y tiene a la Argentina en el centro
Vuelve La Niña: podría reactivarse durante este mes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla