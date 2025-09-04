Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

EN EL PARQUE INDUSTRIAL II, DE ABASTO

Reconocimiento a industrias de la Ciudad

4 de Septiembre de 2025 | 05:10
Edición impresa

Con motivo del Día de la Industria, que se celebró el martes, la Municipalidad le rindió homenaje al sector industrial platense.

En el Parque Industrial I, de 520 y Ruta 36, el intendente Julio Alak encabezó el acto en el que se les entregó una plaqueta a unos 100 empresarios de distintas firmas. “Es un Día de la Industria muy feliz. Hay varios motivos fundamentales: primero la posibilidad de distinguir a 100 industriales de la Ciudad que invirtieron y dieron empleos”, le dijo el jefe comunal a este diario. Además, Alak reveló que durante la ceremonia se entregaron 7 escrituras del Parque Industrial II: “Son empresas que compraron esas tierras y que como el municipio las abandonó en los últimos 8 años no pudieron escriturar. Pero hoy lo concretamos, y vamos a concretar 12 más en los próximas días”. Y precisó que “nuestro objetivo es consolidar a La Plata como una ciudad que acompañe a sus industrias, impulse la producción y genere más empleo local”.

Durante la jornada, firmaron sus escrituras las empresas Adhesivos Parsecs SA, Banco Mariva SA, Coryca SRL, Grupo FB Bienes Raíces SRL, Laboratorios Bagó, Multibandas SRL y Yafla SA.

Las empresas reconocidas fueron, Aco Color S.A., Acorazado S.A., Adelfa S.R.L., Agrodeca S.A.S, Alimentos Monje Negro S.R.L., Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C., Aremet, Biafar Sanidad Animal S.R.L., Carnes Yamuni S.A., Cedam S.A., Cediel S.A. 3., Cerámica Ctibor S.A., Cerámica Fanelli S.A., Contenedores del Sur S.R.L., Conteplat S.A., Coryca S.R.L., Emapi S.A., Fadecco S.A. y Familia Colanero S.A. También Federal Mogul Argentina S.A., Frigolar S.A., Frigorífico Gorina S.A.I.C., Gleba S.A., Globant, Grupo ERV S.R.L., Grupo MLP S.R.L., Hermida Vida, Hielocity S.R.L., High Quality Films S.A., IL Sole Alimentos Sin Tacc S.R.L., Industria del Plástico y Metalurgia Albano Cozzuol S.A., Inoxpla Ingeniería S.R.L., Isotech S.R.L., Jasfly S.A. y La Mantequería S.A. Además, recibieron la distinción La Pastelera Sin Tacc, Laboratorio Lepetit S.A., Laboratorios Bagó S.A. 4, Lectus S.A., LMA Servicios Industriales S.A., Madeco Argentina S.A., Manufactura de Fibras Sintéticas S.A., Mava S.A., Miller Building International S.A, Molino Campodónico, Multibandas S.R.L., Nail Show S.R.L. y Ninive S.A.C.I.F.I.A. Finalmente, fueron destacadas Nutrisur S.R.L., Pies Descalzos S.R.L., Platalab S.A., Radha Colors S.R.L., Randon S.A., Rodar Electric S.R.L., Rolidar S.A., Sabinur S.A., Saint Michel S.R.L., Service Vial S.A., Setuain S.A.C.I.F.I.A., Sistema Burbujas S.R.L., Taranto S.A., Vetifarma S.A. y Yafla S.A.

Carlos Riusech, uno de los dueños del Frigorífico Gorina aseguró que “estamos muy orgullosos de haber participado en este evento. Es muy importante para todos los platenses y los que estamos radicados y producimos en esta ciudad”. Sobre las obras que encaran tras el incendio que destruyó gran parte de la planta en febrero dijo que “podemos afirmar que estamos en plena reconstrucción. Fue una decisión familiar, más que empresarial. Empezamos las obras y esperamos estar habilitados a partir del año próximo”.

Jorge Estevez, de Miller Building International (estructuras metálicas), precisó: “Este acto tiene un recordatorio muy especial. Ayer se cumplieron 30 años desde que se inauguró este Parque Industrial. Es un festejo muy importante y estamos muy orgullosos de haber podido recibir a los industriales de esta ciudad.

