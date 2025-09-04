Juntan firmas por la Estación de Tolosa

“Ir a trabajar y que te maten”: la autopsia reveló el brutal final de Soria, el hombre muerto tras un ataque motochorro
El Súper Cartonazo se agranda: más premios y un auto 0 km en juego
Por las nubes: el riesgo país a 900 y los dólares más estables
Cargos docentes: del enojo por el puntaje a las opciones de ingreso
Horas cruciales ante un posible encuentro de Krause y sus hijos
¿Habrá clases en las escuelas de La Plata donde haya votaciones este domingo?
Absuelven a un hombre tras cuatro años preso por una denuncia falsa
Embotellamientos en plazas, aún con los semáforos para evitarlos
Actividades: feria y recitales en Meridiano V, concursos literarios
Los números de la suerte del jueves 4 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
La anomalía magnética del Atlántico Sur: el fenómeno que preocupa a la NASA y tiene a la Argentina en el centro
La pintura robada por los nazis fue entregada a la Justicia: la trama
Una previa del acto con un fuerte clima de tensión y graves acusaciones
La Corte falló contra Camioneros por el bloqueo a una empresa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Vecinos de Tolosa juntan firmas para exigir condiciones de accesibilidad a la Estación de Trenes de esa localidad, que durante el mes pasado fue “cabecera” provisoria del servicio de trenes que une La Plata con Constitución.
Hoy de 16 a 18,30 en los andenes se juntarán firmas. También se montarán puntos anexos en locales comerciales de calle 2 entre 529 y 530 y en la 116 y 528 bis, cerca de la Estación de trenes de la localidad.
Los alrededores de la Estación de trenes de Tolosa fueron foco de quejas de los usuarios del tren Roca quienes tuvieron que llegar a los andenes entre el barro, escaleras dìficiles de utilizar para quienes tienen movilidad reducida y otros inconvenientes que los usuarios tienen que sortear cada vez que suben o bajan del tren, como así también incluyen la ausencia de rampas para discapacitados
La propuesta para juntar firmas y exigir mejores condiciones de accesibilidad a la estación es impulsada por la Asamblea Vecinal de Tolosa.
“Buscamos que se mejore la situación de la estación de Tolosa”, sitio emblemático de la Región.
Desde el 4 al 31 de agosto, la estación de Tolosa fue el punto de partida y llegada del servicio de trenes de la Línea Roca.
LE PUEDE INTERESAR
El domingo, el micro será gratuito por la elección
Desbordada por la cantidad de usuarios que utilizan el servicio, se expusieron numerosas dificultades que presenta la zona.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí