Juntan firmas por la Estación de Tolosa

Vecinos de Tolosa juntan firmas para exigir condiciones de accesibilidad a la Estación de Trenes de esa localidad, que durante el mes pasado fue “cabecera” provisoria del servicio de trenes que une La Plata con Constitución.

Hoy de 16 a 18,30 en los andenes se juntarán firmas. También se montarán puntos anexos en locales comerciales de calle 2 entre 529 y 530 y en la 116 y 528 bis, cerca de la Estación de trenes de la localidad.

Los alrededores de la Estación de trenes de Tolosa fueron foco de quejas de los usuarios del tren Roca quienes tuvieron que llegar a los andenes entre el barro, escaleras dìficiles de utilizar para quienes tienen movilidad reducida y otros inconvenientes que los usuarios tienen que sortear cada vez que suben o bajan del tren, como así también incluyen la ausencia de rampas para discapacitados

La propuesta para juntar firmas y exigir mejores condiciones de accesibilidad a la estación es impulsada por la Asamblea Vecinal de Tolosa.

“Buscamos que se mejore la situación de la estación de Tolosa”, sitio emblemático de la Región.

Desde el 4 al 31 de agosto, la estación de Tolosa fue el punto de partida y llegada del servicio de trenes de la Línea Roca.

Desbordada por la cantidad de usuarios que utilizan el servicio, se expusieron numerosas dificultades que presenta la zona.