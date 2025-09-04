El Súper Cartonazo se agranda: más premios y un auto 0 km en juego

El juego preferido de los lectores del diario EL DIA se renueva y trae más sorpresas que nunca. El Súper Cartonazo se agranda para seguir premiando a miles de familias de la Región, con novedades que multiplican las chances de ganar y suman imperdibles premios.

La dinámica es sencilla: con el ejemplar de los jueves, los lectores reciben gratis su cartón para participar del juego semanal. Y los domingos, junto con el diario, se publican cupones especiales que deberán recortarse y conservarse.

A partir de octubre, quienes ganen el Cartonazo (al acertar los 15 números -entre los que se irán publicando en EL DIA entre el viernes y el martes-) y además presenten cinco cupones distintos publicados los días domingo, recibirán un premio extra que puede cambiarles la vida: un auto 0 km (Renault Kwid) o la suma de 20 millones de pesos.

Pero eso no es todo. Cada semana habrá también premios por línea, que se sumarán a la chance de llevarse millones de pesos. De esta manera, el juego amplía su propuesta, multiplica oportunidades y se consolida como una gran atracción para los lectores de EL DIA.

Participar es gratuito: basta con pedir el cartón con el diario de los jueves y juntar los cupones dominicales para tener más posibilidades de ganar. Y hablando de ganar, este martes dos lectores de EL DIA se repartieron el pozo récord de 10 millones de pesos que entregó el Súper Cartonazo. Por eso ahora, con los cambios que implementa el juego, la expectativa se potencia.