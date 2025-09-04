Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Súper Cartonazo pone en juego un auto 0 km y más premios: hoy, la tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía

Veda electoral: cuándo arranca, lo que no se puede hacer y qué pasa si se incumple

Una por una, todas las prohibiciones de cara a los comicios en la Provincia de Buenos Aires y La Plata

Veda electoral: cuándo arranca, lo que no se puede hacer y qué pasa si se incumple
4 de Septiembre de 2025 | 08:25

Escuchar esta nota

Este domingo, más de 14 millones de bonaerenses están en condiciones de ir a votar en las elecciones 2025 que renovarán la mitad de ambas cámaras en la Legislatura y elegirán concejales y consejeros escolares en los municipios, entre ellos La Plata, Berisso y Ensenada.

Más allá que las mesas abrirán a las 8 del domingo y cerrará a las 18, como suele suceder habrá una veda electoral. La misma comenzará mañana, viernes 5 de septiembre, a las 8 horas y se extenderá hasta el domingo 7 de septiembre hasta las 21.

En ese lapso, está prohibido emitir cualquier tipo de propaganda (televisiva, radial o gráfica) 48 horas antes de la elección. Tampoco se podrán difundir encuestas y sondeos preelectorales en esa misma franja de tiempo. Es decir, los primeros datos pueden informarse después de las 21.

Asimismo, durante el desarrollo de los comicios y hasta tres horas después de cerrada la jornada electoral, no se pueden realizar espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral.

Por último, los comercios no pueden vender bebidas alcohólicas desde el sábado a las 20 y durante el día del comicio, con posibles penas que van de uno a seis meses. Además, los electores tienen prohibida la portación de armas, el uso de banderas u otros dispositivos.

Los ciudadanos que incumplan con la veda estarán acusados de una violación al Código Electoral y serán sancionados si la Justicia comprueba la falta. Cada pena depende del incumplimiento en el que incurran. Por ejemplo, la persona que incumpla la veda electoral puede percibir una multa de entre 10.000 y 100.000 pesos.

LE PUEDE INTERESAR

Axel Kicillof se suma al Curso de Formación Política del ICP con una clase especial

LE PUEDE INTERESAR

El mercado habla a horas de la elección bonaerense: el riesgo país a 900 y los dólares más estables

Una por una, las prohibiciones dentro de la veda electoral

Todo lo que está prohibido hacer en la veda electoral:

- Se prohíbe el proselitismo electoral y posteos en redes sociales destinado a promover el voto de un candidato en particular.

- Se prohíbe la publicación y difusión de resultados de encuestas o sondeos preelectorales, una medida que estará vigente hasta las 22 del domingo.

- La venta de bebidas alcohólicas quedará restringida a partir de las 20 del sábado.

- La portación de armas está prohibida durante la veda electoral.

- Se prohíben los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral.

- Todas aquellas personas que induzcan el voto o incentiven el ausentismo, recibirán penas de dos meses a dos años de prisión.

- Los que utilicen medios tendientes a violar el voto secreto pueden recibir hasta tres años de cárcel. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

¿Dónde voto? Dieron detalles de cómo será el operativo del domingo en La Plata y la Provincia

Por qué votar
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Milei en Moreno: "Se metieron con mi hermana Karina" y "hay empate técnico"

Estudiantes y Gimnasia empataron 0 a 0 en un clásico de Reserva caliente y con los arqueros como figuras

VIDEO.- La Plata homenajeó a 100 empresas platenses y firmaron escrituras del Parque Industrial II

Julieta Ortega y la confesión más caliente: “La mejor noche de sexo de mi vida fue con un experto”

No llegaron al “casamiento”: se acabó el “amor” entre Elisa Carrió y el misterioso hombre de 95 años

Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local
+ Leidas

Cargos docentes: del enojo por el puntaje a las opciones de ingreso

Colapinto: golpe de escena tras la mejor carrera del año

Una ola polar llegó a La Plata: qué temperaturas se esperan los próximos días

Para ir a Brasil, se pedirá reconocimiento facial

Insultos, choques, corridas y un notero herido

“Ir a trabajar y que te maten”: la autopsia reveló el brutal final de Soria, el hombre muerto tras un ataque motochorro

Milei defendió a su hermana y habló de un “empate técnico”

Denunció un manoseo por parte de un médico en Berisso
Últimas noticias de Política y Economía

Axel Kicillof se suma al Curso de Formación Política del ICP con una clase especial

El mercado habla a horas de la elección bonaerense: el riesgo país a 900 y los dólares más estables

La reacción de operadores y bancos

Para el Gobierno, es un ataque al plan económico
Deportes
El último baile: la Selección de Messi, en acción
“Va a ser un partido especial, emotivo y lindo”
Cómo le fue a la Pulga cuando le tocó enfrentar a la Vinotinto
Para evitar desbordes, un fuerte Operativo
Uruguay, Colombia y Paraguay se quieren asegurar jugar el Mundial
Policiales
“Ir a trabajar y que te maten”: la autopsia reveló el brutal final de Soria, el hombre muerto tras un ataque motochorro
Un ataque a tiros con sello mafioso contra un policía
Defendió a su novia de un delincuente y lo mató
A punta de pistola, someten a una abuela y le roban
Absuelven a un hombre tras cuatro años preso por una denuncia falsa
Espectáculos
“La quimera del oro”: el filme definitivo de Chaplin cumple un siglo y vuelve al cine
Más estrenos: termina “El Conjuro” y llegan amores modernos y cine nacional con Oreiro
Mister debuta con los Misterios, un grupo formado entre vinos y canciones
“Siempre lo persiguió”: el romance de Bal, en la mira
Desde Venecia, Hendler llamó al cine a “resistir”
Información General
Barrios populares: el 90% de sus hogares se halla en riesgo eléctrico y ambiental
La pintura robada por los nazis fue entregada a la Justicia: la trama
Los números de la suerte del jueves 4 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
La anomalía magnética del Atlántico Sur: el fenómeno que preocupa a la NASA y tiene a la Argentina en el centro
Vuelve La Niña: podría reactivarse durante este mes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla