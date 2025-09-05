Flexibilizaron los requisitos para la fiscalización

VIDEO. Ley por la discapacidad: veto contra la emergencia, afuera
La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires resolvió que las asociaciones políticas que participen en las elecciones del domingo podrán designar como fiscales partidarios a personas que no sean electores del distrito en el que fueran asignados para fiscalizar.
Con esta medida la Junta amplía el alcance previsto en la Ley electoral provincial 5109 que sólo autoriza a que los fiscales partidarios sean del lugar donde votan.
En la resolución se afirma que es fundamental la participación de los fiscales designados por las distintas agrupaciones políticas, los cuales brindan transparencia al proceso electoral derivando en su legitimidad.
“A fin de propender a una mayor fiscalización del proceso electoral, se debe poner en igualdad de condiciones a todas las asociaciones políticas, teniendo todas las mismas facultades de designar como fiscales a personas en forma indistinta al distrito en el que estén registradas, por lo que es necesario otorgarle una mayor flexibilidad a la designación de sus fiscales, toda vez que en las elecciones se constituirán 41.189 mesas de votación”, indicó la Junta.
