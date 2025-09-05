En medio de la investigación, la UPA de Los Hornos despidió a Fredy Soria

Mientras la investigación judicial por la violenta muerte de Fredy Soria continúa en curso, en las últimas horas se conoció un emotivo mensaje de despedida de parte de sus compañeros de la UPA N°6 de Los Hornos, donde la víctima se desempeñaba a diario.

“Con profundo pesar despedimos hoy a nuestro compañero Fredy Soria. Querido Fredy, tus compañeros te recordaremos siempre por tu compromiso, entrega y la calidez con la que desarrollabas cada una de tus tareas, que hoy dejan una huella imborrable en el equipo UPA 6. Acompañamos en este difícil momento a su familia, seres queridos y amigos, con nuestras más sinceras condolencias”, expresaron en un comunicado difundido por el centro de salud.

El recuerdo de Soria se suma al reclamo de justicia que sostiene su familia, que insiste en que el trabajador fue víctima de un brutal ataque en medio de un robo en Los Hornos, y que su caso no debe quedar impune.

Por lo pronto, la investigación sigue en marcha con un solo detenido de 21 años, acusado de ser uno de los dos motochorros que atacó a Fredy en 66 y 45. Tal como informó EL DIA, la autopsia determinó que Soria falleció como consecuencia de las graves lesiones internas sufridas tras la golpiza. En paralelo, la Justicia analiza no solo la responsabilidad penal de los agresores, sino también una eventual negligencia médica en las primeras atenciones que recibió.

Familiares de la víctima, en tanto, mantienen viva la indignación y el dolor. En distintas expresiones públicas repiten el pedido de mayor seguridad para un barrio que, según denuncian, se encuentra “abandonado” y con “zonas liberadas”. En ese contexto, el mensaje de la UPA 6 también refleja la huella personal y laboral que dejó Soria, un trabajador recordado por su compromiso y por la calidez con la que enfrentaba cada jornada.