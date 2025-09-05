Cuti Romero no podrá jugar el último partido

el cuti romero no podrá jugar la última fecha de la eliminatoria / ap

Antes de jugarse el partido ante Venezuela, el penúltimo de estas Eliminatorias Sudamericanas, varios integrantes del equipo nacional llegaron “condicionados” por las tarjetas amarillas.

De hecho, el único suspendido actualmente es Enzo Fernández, quien fue expulsado ante Colombia y recibió dos fechas de sanción, por lo que ni siquiera fue convocado por Lionel Scaloni.

Después de haber sorteado varias fechas cargando con una amonestación, los jugadores que caminaron por la cornisa fueron Thiago Almada, Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Exequiel Palacios y Leandro Paredes.

El único jugador que no se salvó fue Cristian Romero, que después de una infracción cometida en el segundo tiempo, el árbitro chileno Piero Maza lo amonestó, lo que significa que llevó a la segunda tarjeta amarilla y en consecuencia, será baja para el partido del próximo martes ante Ecuador, en Guayaquil.

La “buena” noticia para Lionel Scaloni es que varios de esos futbolistas que llegaron en capilla suelen ser parte del esqueleto del equipo, también dentro de la convocatoria hay muchos nombres jóvenes que piden pista.

MASTANTUONO Y TAGLIAFICO, DE ENTRADA

Mucho se especuló anoche con la formación titular que presentó la Selección para enfrentar a Venezuela. Que Acuña sí, que Mastantuono no...

Lo concreto es que Lionel Scaloni sorprendió ayer con la inclusión desde el comienzo del extremo del Real Madrid, Franco Mastantuono, y del lateral izquierdo Nicolás Tagliafico, por lo que ambos le ganaron la pulseada a Nicolás Paz (entró en el complemento) y Marcos Acuña (estuvo en el banco), quienes en la semana se rumoreó de que iban a ser titulares.

Messi y el toro, goleadores de la era scaloni

Lionel Messi y Lautaro Martínez siguen escribiendo páginas doradas con la Selección argentina.

El capitán, que anoche marcó por duplicado, alcanzó los 48 gritos en la era Scaloni y los 114 en caso dos décadas con la camiseta de la albiceleste.

Mientras que el segundo escalón del podio le pertenece al actual delantero del Inter de Italia, que convirtió uno y llegó a los 32 goles en este ciclo.