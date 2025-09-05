De la mano de Juanfer, Colombia sacó pasaje

Alak y sus candidatos cerraron la campaña local junto a Kicillof
Un sorpresivo corte en la venta de GNC provocó múltiples inconvenientes
Jugueterías por la inclusión: muñecos y juegos que rompen el molde
FEMEBA y el Ministerio de Salud lanzaron una Mesa de Trabajo en Hipertensión y Riesgo Cardiovascular
Otro revés: media sanción al proyecto que pone límites al uso de los DNU
El presidente Milei y una gira relámpago por los Estados Unidos
No se pueden recuperar los mensajes borrados del celular de Spagnuolo
VIDEO. “El Concejo de Ensenada es una escribanía del Ejecutivo”
La lista platense de Somos hizo un acto en el Club de los Abuelos
Una editorial “boutique” inauguró su nueva espacio en City Bell
Terror en Villa Castells: una jubilada se desmayó durante un robo
En la furia del Conurbano, estar en la calle es sinónimo de peligro
En medio de la investigación, la UPA de Los Hornos despidió a Fredy Soria
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Colombia consiguió su objetivo mayor. Con la goleada de anoche por 3-0 sobre Bolivia, en Barranquilla, sacó pasaje para la Copa del Mundo que se realizará el año que viene en Estados Unidos, México y Canadá.
El equipo cafetero, de la mano del argentino Néstor Lorenzo, se dio el gusto de conseguir el máximo anhelo en este tipo de competencias, que es la clasificación directa para la próxima cita mundialista.
Los goles fueron convertidos por James Rodríguez, a los 31 minutos del primer período, mientras que Jhon Córdoba marcó a los 29 del complemento y Juan Fernando Quintero cerró la goleada a los 38.
Colombia fue un claro dominador de las acciones. Fue ampliamente superior a una Bolivia que no ofreció demasiada resistencia.
James Rodríguez abrió la cuenta en el primer tiempo, pero en el complemento, los “cafeteros”, de la mano de un inspirado Juanfer Quintero, desplegaron toda su capacidad y efectividad para demoler al equipo del Altiplano.
LE PUEDE INTERESAR
Uruguay goleó y se metió en la copa del mundo
LE PUEDE INTERESAR
Paraguay y Ecuador clasificaron al Mundial
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí