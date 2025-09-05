De la mano de Juanfer, Colombia sacó pasaje

Colombia consiguió su objetivo mayor. Con la goleada de anoche por 3-0 sobre Bolivia, en Barranquilla, sacó pasaje para la Copa del Mundo que se realizará el año que viene en Estados Unidos, México y Canadá.

El equipo cafetero, de la mano del argentino Néstor Lorenzo, se dio el gusto de conseguir el máximo anhelo en este tipo de competencias, que es la clasificación directa para la próxima cita mundialista.

Los goles fueron convertidos por James Rodríguez, a los 31 minutos del primer período, mientras que Jhon Córdoba marcó a los 29 del complemento y Juan Fernando Quintero cerró la goleada a los 38.

Colombia fue un claro dominador de las acciones. Fue ampliamente superior a una Bolivia que no ofreció demasiada resistencia.

James Rodríguez abrió la cuenta en el primer tiempo, pero en el complemento, los “cafeteros”, de la mano de un inspirado Juanfer Quintero, desplegaron toda su capacidad y efectividad para demoler al equipo del Altiplano.