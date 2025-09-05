Brasil fue letal y le dio una paliza a Chile

En el Maracaná, Brasil fue una tromba y apabulló 3-0 al eliminado Chile. El equipo de Ancelotti tuvo uno de sus mejores partidos del último tiempo y se quedó con el triunfo en la despedida ante su gente, sin despeinarse.

Si bien tuvo el dominio del juego, recién pudo abrir el marcador a los 38 minutos, a través de una de sus joyas, Estévao, quien definió de media vuelta tras un rebote del arquero.

En el complemento, todo fue de Brasil y logró ampliar el marcador a los 27´: tras un gran centro de Estévao, Lucas Paquetá anticipó a los defensores y colocó el 2-0 de cabeza.

Y cuatro minutos más tarde. logró el 3-0 de la mano de Bruno Guimarães: tras una mala salida de Chile y una buena combinación de pases en velocidad, el volante se llevó la pelota con la zurda y definió con la diestra ante el arquero. De esta manera, Brasil se despidió de su gente con una goleada y dio síntomas de mostrarse como un equipo serio de cara a la Copa del Mundo. Y Chile volvió a mostrar un nivel flojo de cara al futuro.