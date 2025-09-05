Discapacidad: tras el revés, el plan del Gobierno para demorar la aplicación de la ley
Discapacidad: tras el revés, el plan del Gobierno para demorar la aplicación de la ley
Fuerza Patria cerró la campaña distribuyendo la boleta del equipo de Alak en cada vivienda de La Plata
Jugueterías por la inclusión en La Plata: muñecos y juegos que rompen el molde
Un sorpresivo corte en la venta de GNC provocó múltiples inconvenientes
Ola polar en La Plata: el fenómeno climático que demora la primavera
¿Salimos el finde? Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos
Estudiantes vs Flamengo: en Brasil hablan de “ganar por la mayor cantidad de goles”
Luli Salazar y un revés para Redrado: “Fueron muchos años de tortura”
FEMEBA y el Ministerio de Salud lanzaron una Mesa de Trabajo en Hipertensión y Riesgo Cardiovascular
Tránsito mortal en Berisso: quién era el chico de 18 años que falleció en un choque
En medio de la investigación, la UPA de Los Hornos despidió a Fredy Soria
Los números de la suerte del viernes 05 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
El presidente Milei y una gira relámpago por los Estados Unidos
No se pueden recuperar los mensajes borrados del celular de Spagnuolo
La lista platense de Somos hizo un acto en el Club de los Abuelos
Terror en Villa Castells: una jubilada se desmayó durante un robo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Fuerza Patria La Plata culminó su campaña electoral con una masiva acción territorial que tuvo como eje la distribución de boletas. Militantes, referentes y candidatos recorrieron todos los barrios para garantizar que cada vecino reciba la boleta del espacio que representa a la gestión de Julio Alak y Axel Kicillof en la Ciudad.
La estrategia apuntó a reforzar el contacto directo con la comunidad y a consolidar la cercanía con los vecinos en la antesala de los comicios, donde la lista de Fuerza Patria encabezada por Ariel Archanco y Lucía Iañez para diputados y Sergio Resa y Romina Santana para concejales, se presentará bajo la consigna “En La Plata, sigamos con obras”.
La jornada de militancia -que contó con la participación de miles de voluntarios y referentes barriales que se sumaron al operativo- se desplegó de manera simultánea en las distintas localidades platenses, con el objetivo de abarcar todo el partido y llegar a cada hogar con la propuesta electoral. La actividad coronó una campaña de fuerte presencia en el territorio y de cercanía con la comunidad.
Vale recordar que las elecciones del próximo 7 de septiembre definirán la renovación de autoridades en la Legislatura Bonaerense, el Concejo Deliberante y el Consejo Escolar. En ese contexto, Fuerza Patria buscará el respaldo de los vecinos en las urnas para dar continuidad al plan de obras y consolidar el proyecto de gestión encabezado por Alak.
Los vecinos de La Plata encontrarán el próximo domingo en el cuarto oscuro la boleta blanca y celeste de Fuerza Patria, centrada con el logo del partido que representa la bandera argentina.
En el marco superior izquierdo se encuentra el número de lista (2200); en el margen derecho dos recuadros con las imágenes de Juan Domingo Perón, Eva Duarte de Perón y Néstor Kirchner; mientras que los dos cuerpos que indican las categorías deben decir "Candidatos/as a Diputados/as provinciales" y "Candidatos/as a Concejales/as".
LE PUEDE INTERESAR
La Ley por la discapacidad y otro revés para el Gobierno: el veto contra la emergencia, afuera
LE PUEDE INTERESAR
El riesgo país sigue alto y hubo más intervención
Cabe destacar que en la lista de diputados se destacan los candidatos Ariel Archanco, Lucía Iañez y Juan Martín Malpeli. Para el Concejo, en tanto, los primeros lugares están ocupados por el arquitecto y reconocido urbanista Sergio Resa y la dirigente del Sindicato de Comercio, Romina del Carmen Santana.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí