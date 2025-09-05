Fuerza Patria La Plata culminó su campaña electoral con una masiva acción territorial que tuvo como eje la distribución de boletas. Militantes, referentes y candidatos recorrieron todos los barrios para garantizar que cada vecino reciba la boleta del espacio que representa a la gestión de Julio Alak y Axel Kicillof en la Ciudad.

La estrategia apuntó a reforzar el contacto directo con la comunidad y a consolidar la cercanía con los vecinos en la antesala de los comicios, donde la lista de Fuerza Patria encabezada por Ariel Archanco y Lucía Iañez para diputados y Sergio Resa y Romina Santana para concejales, se presentará bajo la consigna “En La Plata, sigamos con obras”.

La jornada de militancia -que contó con la participación de miles de voluntarios y referentes barriales que se sumaron al operativo- se desplegó de manera simultánea en las distintas localidades platenses, con el objetivo de abarcar todo el partido y llegar a cada hogar con la propuesta electoral. La actividad coronó una campaña de fuerte presencia en el territorio y de cercanía con la comunidad.

Vale recordar que las elecciones del próximo 7 de septiembre definirán la renovación de autoridades en la Legislatura Bonaerense, el Concejo Deliberante y el Consejo Escolar. En ese contexto, Fuerza Patria buscará el respaldo de los vecinos en las urnas para dar continuidad al plan de obras y consolidar el proyecto de gestión encabezado por Alak.

LA BOLETA DE FUERZA PATRIA EN LA PLATA

Los vecinos de La Plata encontrarán el próximo domingo en el cuarto oscuro la boleta blanca y celeste de Fuerza Patria, centrada con el logo del partido que representa la bandera argentina.

En el marco superior izquierdo se encuentra el número de lista (2200); en el margen derecho dos recuadros con las imágenes de Juan Domingo Perón, Eva Duarte de Perón y Néstor Kirchner; mientras que los dos cuerpos que indican las categorías deben decir "Candidatos/as a Diputados/as provinciales" y "Candidatos/as a Concejales/as".

Cabe destacar que en la lista de diputados se destacan los candidatos Ariel Archanco, Lucía Iañez y Juan Martín Malpeli. Para el Concejo, en tanto, los primeros lugares están ocupados por el arquitecto y reconocido urbanista Sergio Resa y la dirigente del Sindicato de Comercio, Romina del Carmen Santana.