Actividades: charla, aniversario, expo y acrobacia

Búnkeres resueltos, presencias en duda y resultados a medida
Con el riesgo país por las nubes, hubo ventas millonarias de dólares
Electrodomésticos a la baja: entre las promociones y la liquidación
En El Nene, otro sábado de 20% de reintegro pagando con Modo
“Polichorros en acción”: al grito de “Policía”, robaron una fortuna
Control de plagas urbanas: hasta $200 mil para proteger el hogar
Elecciones 2025: qué se vota este domingo en la provincia de Buenos Aires
Pidieron el juicio político del juez que censuró los audios de Karina
Milei ratificó el programa económico en EE UU y pegaba la vuelta al país
City Bell: se teme por el tránsito intenso y el mal estado de la calle 29
El funcionamiento de los servicios por la jornada electoral del domingo
La Fiesta del Inmigrante, en Berisso, promueve la donación de sangre
Le desvalijan la vivienda y, horas más tarde, le vacían las cuentas bancarias
Postes caídos en la vereda de 16 y 64 por la tormenta de Santa Rosa
En 14 y 42 hay un auto en estado de abandono, según una queja vecinal
El próximo viernes 12 de septiembre, a las 14.30, en la sede de Pami La Plata (7 entre 35 y 36) se llevará a cabo la disertación “La tecnología como puente entre generaciones”, destinada a adultos mayores, profesionales y público en general. La propuesta busca reflexionar sobre el uso de las herramientas digitales. La charla estará a cargo de un a cargo de un egresado de la Universidad Tecnológica de La Plata. Tocará los siguientes temas: cómo nos acercan las redes sociales, uso de la aplicación para teléfonos MI PAMI, protección de datos personales.
El 9 de septiembre, el Club Deportivo Villa Elisa cumple 102 años y lo celebrará el mismo día a las 20 en su sede de Camino Centenario y 48, para compartir una torta con los asistentes.
Expo Vivero en City Bell
Del 3 al 5 de octubre, de 11 a 21 y en Club Atlético City Bell (Cantilo y Jorge Bell), se llevará a cabo la séptima edición de la Expo Vivero. Con entrada libre y gratuita, se podrá visitar y adquirir plantas, árboles autóctonos, elementos de decoración, macetas, tierra, fertilizante y mucho más. Contacto: 2215410311
Taller de acrobacia para niños en el Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis). Lunes y miércoles de 16.30 a 17.15. Valor de la actividad $17 mil. Cuota $1.500. Contacto: 441 6999.
