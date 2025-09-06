Actividades: charla, aniversario, expo y acrobacia

CONTACTOS

Charla en el PAMI: tecnología

El próximo viernes 12 de septiembre, a las 14.30, en la sede de Pami La Plata (7 entre 35 y 36) se llevará a cabo la disertación “La tecnología como puente entre generaciones”, destinada a adultos mayores, profesionales y público en general. La propuesta busca reflexionar sobre el uso de las herramientas digitales. La charla estará a cargo de un a cargo de un egresado de la Universidad Tecnológica de La Plata. Tocará los siguientes temas: cómo nos acercan las redes sociales, uso de la aplicación para teléfonos MI PAMI, protección de datos personales.

El Deportivo festeja 102 años

El 9 de septiembre, el Club Deportivo Villa Elisa cumple 102 años y lo celebrará el mismo día a las 20 en su sede de Camino Centenario y 48, para compartir una torta con los asistentes.

Expo Vivero en City Bell

Del 3 al 5 de octubre, de 11 a 21 y en Club Atlético City Bell (Cantilo y Jorge Bell), se llevará a cabo la séptima edición de la Expo Vivero. Con entrada libre y gratuita, se podrá visitar y adquirir plantas, árboles autóctonos, elementos de decoración, macetas, tierra, fertilizante y mucho más. Contacto: 2215410311

Acrobacia en Garibaldi

Taller de acrobacia para niños en el Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis). Lunes y miércoles de 16.30 a 17.15. Valor de la actividad $17 mil. Cuota $1.500. Contacto: 441 6999.