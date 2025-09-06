La onda verde también llegó a la diagonal 74, de 1 a 120

Al igual que en distintas avenidas y arterias principales de la Región, se habilitó la “onda verde” en diagonal 74, desde la calle 122 hasta 1, con el objetivo de mejorar la fluidez del tránsito y reducir los tiempos de viaje en la zona”.

El sistema atraviesa una primera etapa de prueba y calibración que permitirá evaluar su funcionamiento y realizar los ajustes necesarios antes de su puesta en marcha definitiva, y que para que funcione es necesario circular a 55 kilómetros por hora.

La coordinación de los semáforos se ensaya mediante un “onda verde” planificada: ingreso de 6 a 9, salida de 16 a 19, bidireccional de 9 a 16 y de 19 a 22 y ciclo corto nocturno de 22 a 6.

Además, los nuevos semáforos se vincularán con los de diagonal 74 y bulevar 83, y con los que regulan el cruce de Plaza Alsina y avenida 1, recientemente habilitados.

Con el fin de optimizar la circulación y reforzar la seguridad vial, se instalaron nuevos semáforos en las intersecciones de 116 y 117.