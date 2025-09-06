Un expiloto de TC sufrió un brutal robo a los tiros

El expiloto de Turismo Carretera y Turismo Nacional, Emanuel Moriatis, fue víctima de un violento asalto mientras circulaba en su moto Ducati por la Autopista Panamericana, a la altura de Fondo de la Legua, Martínez. Los delincuentes le dispararon dos veces y le robaron tanto el vehículo como todas sus pertenencias.

Según relató el propio Moriatis, presidente de la Asociación Pilotos Automóviles Turismo, el hecho ocurrió cuando se dirigía a buscar a su hijo a una práctica de fútbol tras pasar casi todo el día en el autódromo de Buenos Aires. Fue interceptado por dos motochorros, ante la presencia de decenas de autos que circulaban a escasos metros. Uno de los delincuentes efectuó un disparo al piso para obligarlo a frenar y amenazarlo, mientras el otro trataba de arrebatarle el bolso con sus pertenencias.

El exdeportista explicó que perdió su teléfono, la mochila y la moto, y que la situación se volvió aún más peligrosa cuando intentaba alejarse caminando. Uno de los ladrones lo persiguió y disparó nuevamente a corta distancia, aunque por fortuna los tiros impactaron en el suelo y Moriatis resultó ileso. “Te juro, te sentís como a la buena de Dios”, describió.

Tras el ataque, un joven que pasaba por el lugar lo asistió, lo subió a su auto y le prestó su teléfono para comunicarse con su familia. Minutos después, Moriatis encontró la moto abandonada en la autopista, lo que le hizo pensar que los delincuentes podrían haber creído que tenía un rastreador.

Al dirigirse a la comisaría a realizar la denuncia, se encontró con otra sorpresa: no había cámaras de seguridad que registraran el hecho. Moriatis también destacó la falta de presencia policial en todo el trayecto, y señaló que no es un hecho aislado, ya que un amigo suyo sufrió un robo similar.