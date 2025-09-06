El funcionamiento de los servicios por la jornada electoral del domingo

Búnkeres resueltos, presencias en duda y resultados a medida
Con motivo de las elecciones legislativas que tendrán lugar el domingo 7 de septiembre, la Región tendrá un esquema especial de servicios durante la jornada.
El Municipio informó que no habrá recolección de residuos, por lo que solicitó a los vecinos no sacar la basura a la vía pública.
Por otro lado, las líneas municipales del transporte público de pasajeros circularán de forma gratuita y con refuerzo de unidades.
El sistema de Estacionamiento Medido no se aplicará y el Centro de Atención Municipal (CAM) permanecerá cerrado, aunque se aclaró que los controles habituales de tránsito y nocturnidad seguirán vigentes.
Asimismo, el Servicio de Emergencias SAME atenderá con total normalidad y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) mantendrán guardias de enfermería las 24 horas.
El cementerio estará abierto para visitas de 8 a 15 y su administración operará de 8 a 12, mientras que el Mercado Bonaerense Fijo y el mayorista permanecerán cerrados.
Finalmente, la República de los Niños funcionará solo como parque (sin estacionamiento ni atracciones), el Parque Ecológico Municipal abrirá de 7 a 20 y el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas permanecerá cerrado.
La empresa Autopistas de Buenos Aires S.A (Aubasa) informó que los peajes permanecerá liberados desde las 6 de la mañana hasta las 19, franja en la que se desarrollará la jornada electoral.
Durante ese período, los automovilistas podrán circular de manera libre por la Autopista Buenos Aires – La Plata, el Corredor del Atlántico -Ruta 2 y 11- y las distintas estaciones de peaje que administra la compañía.
Según explicaron desde AUBASA, la decisión busca facilitar el traslado de los votantes hacia sus lugares de votación y garantizar la participación en los comicios sin trabas económicas ni demoras en las cabinas de cobro.
Se espera que la medida también contribuya a agilizar la circulación vehicular durante un domingo en el que se prevé un importante movimiento hacia los distintos distritos de la provincia.
Los Centros de Documentación del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en toda la provincia estarán abiertos, hoy y mañana, desde las 9 hasta las 19, para quienes deban retirar su Documento de Identidad. En La Plata funcionará la oficina situada en avenida 7, entre 54 y 55.
La medida busca garantizar que las personas que tramitaron su documento recientemente lo reciban a tiempo y puedan ejercer su derecho al voto.
