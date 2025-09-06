El Día del Empleado de Comercio pasa al 29/9

La celebración oficial del Día del Empleado de Comercio pasó del 26 de septiembre al 29 del mismo mes, a raíz de un acuerdo firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las principales cámaras del sector. Según se informó, el convenio, que modificó así la fecha establecida en la ley 26.541, respeta todos los alcances legales de un feriado nacional para los trabajadores mercantiles.

La información que se dio a conocer en la víspera indica que el lunes 29 de septiembre de 2025 los empleados mercantiles o contenidos en el Convenio Colectivo 130/75 tendrán la opción de presentarse o no a cumplir tareas, bajo los alcances fijados por la Ley 26.541. La norma indica que la jornada se asimila a un feriado nacional en todos sus alcances: se puede optar por quedarse en casa, lo que no implica pérdida alguna de remuneración ni la necesidad de justificar la ausencia. Tampoco debe otorgarse la jornada como franco compensatorio ni se permite descontarla de días de descanso ya acordados. En ese sentido, se detalló que el monto extra está relacionado con el sueldo percibido.