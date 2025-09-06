Goleó Italia con un doblete de Retegui

Búnkeres resueltos, presencias en duda y resultados a medida
Búnkeres resueltos, presencias en duda y resultados a medida
Por la cuarta fecha del Grupo I de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026, Italia dio un paso fundamental en la búsqueda de la clasificación, al golear por 5-0 a Estonia, partido que se jugó en el Gewiss Stadium.
Para este partido, el entrenador Genaro Gattusso. que hizo su debut, decidió que Mateo Retegui, flamante refuerzo de Al-Qadsiah de Arabia Saudita sea titular para compartir la dupla ofensiva junto a Moise Kean, y el ex Tigre y Boca entre otros no lo defraudó.
A los 23 minutos de la segunda parte, el delantero de 26 años armó una buena jugada fuera del área, y cerca de la medialuna sacó un potente remate rasante al primer palo del arquero, que nada pudo hacer para evitar la segunda caída de su arco.
Ya sobre el final del encuentro, Retegui aumentó el marcador, ya que luego de un buen centro de Cambiaso desde la banda izquierda, el delantero cabeceó en soledad y venció la estirada del arquero Karl Hein.
Francia derrotó ayer 2-0 a Ucrania en partido de las Eliminatiorias de la UEFA, con un tanto de Kylian Mbappé que le permitió alcanzar a Thierry Henry como segundo máximo goleador en la historia de la selección francesa, con 51 anotaciones. En la que era su salida más exigente del grupo D, que completan Azerbaiyán e Islandia, el equipo de Didier Deschamps mostró autoridad desde el inicio.
