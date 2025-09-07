Actividades: aniversario, feria, baile y artes marciales para los más chicos

Kicillof y Milei exponen parte de su capital político en un atípico turno electoral
Kicillof y Milei exponen parte de su capital político en un atípico turno electoral
Elección Provincia: mucho en juego más allá de lo legislativo
Las peleas territoriales por la renovación parcial de ambas cámaras de la Legislatura
El Conurbano y el peso decisivo de sus candidatos y sus votos
El primer voto de los jóvenes: preocupaciones, alertas y futuro en pugna
Empleos en La Plata: si estás buscando, mirá acá estos ofrecimientos de trabajo
Presentan un proyecto para regular a los criaderos de perros: estalló la polémica
Inversión vs. hogar: claves para definir el rumbo de una compra
Morosos por necesidad: la plata no alcanza y aparece la deuda sin fin
Elecciones, dólar intervenido y freno en la economía: ¿qué se viene ahora?
Mercado bajo presión: sólo importa el resultado de las elecciones
Charles Bukowski: tres obras legendarias del “poeta sucio” de Estados Unidos
“Delito sin receta”: se llevaron 4.700 pastillas de clonazepam
El voto representa la búsqueda de un mejor futuro para el país
Alerta: pasaportes con errores impiden su lectura en aeropuertos
Pozo de 1 metro de profundidad en la vereda de 7 entre 39 y 40
En City Bell, una calle llena de pozos en pleno centro
El 9 de septiembre, el Club Deportivo Villa Elisa cumple 102 años y lo celebrará el mismo día, a las 18, en su sede de Camino Centenario y 48, para compartir una torta con los asistentes.
El Club Reconquista (40 entre 15 y 16) invita a participar de la Feria de Emprendedores que se realizará el sábado 20 de septiembre en la sede la entidad deportiva. Habrá cosmética, indumentaria urbana femenina, bolsos, gorras y accesorios. También cerámica y deco, papalería, plantas, productos regionales, entre otros rubros. Interesados comunicarse al 011 6926 - 3800 ó al 221 476 - 9529.
En el Club Capital Chica (66, 156 y 157) el domingo 21 de septiembre al mediodía, se realizará el baile de la primavera. El festejo contará con diferentes shows. Habrá servicio de buffet (no se puede ingresar con alimentos).
En el Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis) se dictan clases de Karate (Shorin Ryu) para niños de 6 a 12 años, los martes y jueves 18.30. De 13 años en adelante a las 19.30. Sábados 10 a 11.30 para todas las edades. Valor mensual $18.000. Taekwondo: de 4 a 9 años, miércoles y viernes a las 19. De 10 años en adelante a las 20. $18.000 por mes. Nin Jutsu Katai Ryu para 6 años en adelante. Martes de 20 a 21.15. Valor $14.000. Cuota social: $1.000 menores hasta 14 años y $1.500 para mayores.
