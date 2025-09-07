Actividades: aniversario, feria, baile y artes marciales para los más chicos

CONTACTOS

El Deportivo festeja 102 años

El 9 de septiembre, el Club Deportivo Villa Elisa cumple 102 años y lo celebrará el mismo día, a las 18, en su sede de Camino Centenario y 48, para compartir una torta con los asistentes.

Feria en Reconquista

El Club Reconquista (40 entre 15 y 16) invita a participar de la Feria de Emprendedores que se realizará el sábado 20 de septiembre en la sede la entidad deportiva. Habrá cosmética, indumentaria urbana femenina, bolsos, gorras y accesorios. También cerámica y deco, papalería, plantas, productos regionales, entre otros rubros. Interesados comunicarse al 011 6926 - 3800 ó al 221 476 - 9529.

Baile de la Primavera

En el Club Capital Chica (66, 156 y 157) el domingo 21 de septiembre al mediodía, se realizará el baile de la primavera. El festejo contará con diferentes shows. Habrá servicio de buffet (no se puede ingresar con alimentos).

Artes marciales en Garibaldi

En el Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis) se dictan clases de Karate (Shorin Ryu) para niños de 6 a 12 años, los martes y jueves 18.30. De 13 años en adelante a las 19.30. Sábados 10 a 11.30 para todas las edades. Valor mensual $18.000. Taekwondo: de 4 a 9 años, miércoles y viernes a las 19. De 10 años en adelante a las 20. $18.000 por mes. Nin Jutsu Katai Ryu para 6 años en adelante. Martes de 20 a 21.15. Valor $14.000. Cuota social: $1.000 menores hasta 14 años y $1.500 para mayores.